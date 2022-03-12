神仙谷「抓交替」成死亡谷　耆老才勸祭靈遭拒：下午就出事

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗「南庄神仙谷」11日下午驚傳溺水意外！現場一組拍片劇組準備收工時，攝影師及攝影助理不慎滑落溪谷，2人在同日救起後仍宣告不治。當地耆老透露，在地人私下稱這裡是「死亡谷」，每年都會發生幾起意外喪命，如抓交替一般，因意外頻傳，南庄鄉公所特地在山谷邊建置步道及圍欄，嚴格禁止遊客接近下水，沒想到還是發生意外。

多曼尼製作公司11日一早前往神仙谷拍攝《初擁》影集，下午3點30分左右劇組準備收工，38歲黃姓攝影師、34歲王姓助理卻不慎失足跌落溪谷，現場人員企圖搶救無果，於是報請119救援。

▲苗栗南庄神仙谷驚傳拍片意外，一劇組攝影2人墜谷身亡。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

2人被打撈上岸時，均已無呼吸心跳，救難人員以人力方式，把2人搬到上方高台，並申請空勤總隊救護直升機協助吊掛，約下午5點半運抵縣立體育場並分送衛福部立苗栗醫院及大千醫院搶救，2人頭部多處大面積撕裂傷、手腕變形，推測可能是頭部撞擊致命。

南庄鄉公所表示，這個劇組有發公文，申請3月10至15日共六天，工作人員共60人、技術人員10人、演藝人員10人，計80人，要拍攝製作「初擁」影集，公所有要求不能破壞景觀、當地設施並注意安全。據了解，劇組2月14日已經來拍過一次，這一次是來補畫面，沒想到卻發生憾事。

▲當地耆老說，神仙谷意外頻傳，當地人稱這裡為死亡谷。

當地鹿場部落耆老也透露，在地人私下稱神仙谷為「死亡谷」，每年都會發生幾起意外喪命，如抓交替一般，因意外頻傳，南庄鄉公所特地在山谷邊建置步道及圍欄，嚴格禁止遊客接近下水。昨日上午劇組人員抵達準備開拍時，也曾有耆老出面勸告劇組人員，應先祭拜當地神靈及先人，請求拍片順利安全，但被劇組人員婉拒，不料，下午就發生不幸意外。

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