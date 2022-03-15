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人妻不倫科技CEO！綠帽夫「抓猴能力太強」　結局反讓他大受傷

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲人夫告小王索賠，反因蒐證手段太過頭，被法官指摘有違法之虞。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

林姓人夫3年前逮到張姓妻子外遇一名科技公司蔡姓CEO，雙方以100萬元和解撤告後，林男隔年發現對方2人藕斷絲連，更到旅館開房偷情，他不甘綠帽摘不掉，怒告蔡男求償200萬元，不料台北地院審理認為，林男蒐證手段太過頭，侵犯妻子隱私權、已達妨害秘密程度，林男還違反雙方先前保密協議，故意洩漏已和解的情節，判蔡男僅須賠償精神慰撫20萬元，可上訴。

本案人夫和小王都是40多歲、各自事業有成，具備碩士學歷的林男在上市櫃公司擔任主管，年薪破百萬，名下有房有股票，蔡男略勝一籌，最高年薪300多萬元，且有博士學歷，名下有車有股票，2男產生交集，源於林妻張女因工作緣故，和蔡男萌生情愫。

2019年11月間，林男抓包結婚8年的妻子，竟跟蔡男到旅館開房，怒告2人涉嫌通姦，蔡男賠償100萬元請求和解，林男顧慮2名年幼子女需要完整家庭，答應撤告，但隔年（2020年）9月間，林男發現對方2人藕斷絲連，不僅每天噓寒問暖、互訴衷情，甚至又去開房嘿咻。

林男不甘繼續被戴綠帽，連同2020年張女和蔡男單獨到五星級飯店慶生、同遊陽明山在內共3件事，都做為蔡男侵害他配偶權益的不當行為，自認二度遭背叛、精神崩潰，提告要求蔡男賠償精神慰撫200萬元。

▲簡姓人妻去年三度帶小王回家嘿咻，老公發現後怒告妻子通姦罪。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲小王堅稱和人妻清白，2人只是有共同興趣、很有話聊。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

蔡男否認和張女逾矩，堅稱2人有共同興趣、很有話聊，2020年9月因張女工作碰到瓶頸、找他訴苦，所以相偕到旅館「安慰、鼓勵」，絕沒偷情，蔡男反咬林男侵害張女隱私權非法蒐證，且違反雙方先前簽訂的保密協議，在本次提告時，故意在書狀洩漏往事，應賠懲罰性違約金50萬元。

法官審理認為，司法院大法官釋字第791號解釋宣告通姦除罪化，不等於宣告介入他人婚姻不用賠償，本案蔡男與張女到台北的旅館開房當天是上班日，張女住在新竹，專程赴約，而身心健全、交往中的成年男女，入住旅館同一間雙人房，對一般人而言，不就是為了安全舒適隱密，以便「性交等親密肢體接觸行為」。

法官指出，若僅為普通異性同事、朋友，不至於選在旅館等容易招致臆測非議的場所獨處，何況2人逗留約3小時，以蔡男的社會經歷，若與張女無私情，應有足夠常識避嫌，可見蔡男跟張女已逾越一般異性互動的分寸，侵害林男的配偶權益。

不過法官沒因此對林男的訴求照單全收，反批林男擅自讀取張女和蔡男通訊對話，並在7個月間翻拍成1455張照片，平均3天拍一次，蒐證手段違法，已涉犯妨害秘密罪嫌，嚴重侵害張女隱私權，且照片顯示，很多內容是張、蔡日常問候、閒聊，或討論特定事項，並非全都是甜言蜜語。

法官認為，林男用攝影方式將全文複製留存，已超出必要程度，這些照片也不足以證明張、蔡2人有何不當交往，至於林男指控張、蔡2人聚餐慶生、同遊陽明山，更只是一般社交行為，因此僅有張、蔡2人開房行為，構成賠償事由。

但法官再指林男確實違反與蔡男先前的保密協議，把與本案無關且已和解的往事，故意洩露給律師及法院人員，加上他不尊重妻子的自由權與隱私權，僅判蔡男應賠償精神慰撫20萬元，可上訴，至於蔡男可否要求林男賠償懲罰性違約金，不在本案審理範圍。

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