貴婦出軌小孩教練反遭多劈　哭求徵信社「讓其他女人老公知道」

記者黃翊婷／綜合報導

藝人曾國城的空姐妻子日前被拍到與身材高瘦的潮男在車內暢聊半小時，掀起網友熱議。立達徵信社執行長謝智博15日在臉書PO文，直言最容易讓男人們戴綠帽的職業中，前5名絕對有「小孩的教練」，曾有一名貴婦客戶抓包情人多劈，憤而找徵信社蒐證，要讓其他女人的丈夫知道這件事，而這位情人就是她小孩的游泳教練。

▲徵信社執行長謝智博曾遇過花錢調查劈腿小王的貴婦。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關）

曾國城的空姐妻子與兒子的羽球教練一起逛潮牌店，又和對方在價值763萬元的保時捷Panamera 4s跑車上聊天半小時，掀起網友熱議。對此，曾國城無奈表示，「這種看圖說故事的報導，外界看會有感覺，我們在這圈子那麼久了早已司空見慣，照片拍起來硬要往那方向寫，看起來就像是那感覺，無聊！」

立達徵信社執行長謝智博15日在臉書PO文中提到，看到某篇新聞心中有所感觸，「你知道嗎？最容易讓男人們戴綠帽的職業前5名絕對有『小孩的教練』」，他曾經有一名貴婦客戶和孩子的游泳教練發生婚外情，花錢買名牌當禮物毫不手軟，比對自己還大方，男方也不避諱，明目張膽進出豪宅，直到有一天女方發現情人常常聯絡不上，於是趁著雲雨之後偷看手機，卻抓包對方多劈，對象都是跟她一樣的豪宅人妻。

謝智博說，這名貴婦不甘心人財兩失，花錢請徵信社蒐證，說是要「一一戳破讓其他女性的丈夫知道」，但不包含她自己的丈夫，簽約時還哭到顫抖說要斷開小王、回歸家庭，卻又在調查期間繼續跟小王約會；至於兩人最後有沒有分手，他不知道也沒有繼續關注，之所以想分享這件事是想提醒各位男性朋友，還是要認識一下會在「教導你小孩過程中散發濃郁男性氣息的教練」，握個手保持聯絡，或許就能降低綠光罩頂的機率。