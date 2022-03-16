明降8度兩段式變天！鋒面逼近「雨最猛時段」出爐　下周還更冷

▲明午後開始各地轉雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

好天氣只到明天上午！中央氣象局表示，明日鋒面通過加上東北季風增強，各地降雨機率提高，尤其是明天傍晚到夜間，中部以北會有劇烈天氣發生，可能出現瞬間強降雨或打雷，北台灣周五高溫下降8度，周末兩天天氣回穩且回暖，下周一又有鋒面及冷空氣，屆時溫度會更低。

氣象局課長林秉煜表示，今天各地晴到多雲，入夜低溫18到20度，日夜溫差大。中國華中、華南一帶鋒面正在建立中，雲系偏多，明天鋒面更完整，明日下半天開始影響台灣，金、馬變天時間早，中午前就會有短暫陣雨或雷雨，伴隨瞬間強陣風。

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▲周末天氣回穩。（圖／記者林敬旻攝）

明天下午到傍晚西半部天氣轉變，中部以北、南部局部地區有零星午後雷雨，明天傍晚到晚上中部以北有劇烈天氣，可能出現瞬間強降雨、打雷等，有機會持續到周五上半天，北台灣打雷機率相對大。

受到鋒面影響，北台灣周五高溫下降，從28到30度降為22到23度，低溫維持19到20度，中南部高溫略降1到2度。周末兩天鋒面遠離溫度又回升，北部高溫25到27度，低溫18到20度，好天氣持續到周日。

下周一又有一道鋒面接近，雲量偏多，東半部、北部都有短暫陣雨，中部山區也會有雨，北台灣溫度下降較明顯，此外還有冷空氣南下影響，且下周一、二溫度低點可能比明後天更低。