濫用「深偽」換臉合成名人A片　網紅小玉狠撈1300萬今遭起訴

記者黃哲民／台北報導

新北地檢署偵辦網紅「小玉」朱玉宸涉利用Deep Fake深偽技術，換臉製造名人的假A片上網販賣一案，查出他從2020年7月間陸續成立粉絲團或群組，吸引網友註冊會員，只要繳費800元或1900元，就可分別無限瀏覽線上的換臉短片或長片，並由莊姓男子負責擷取名人「臉模」合成影片，藉此獲利1338萬餘元、造成90多人受害，今依違反《個人資料保護法》等罪嫌，起訴朱男與莊男。

▲新北地檢署指揮刑事局查獲利用深偽技術，合成名人猥褻影片上網兜售的網紅「小玉」朱玉宸。（圖／記者張君豪翻攝）

檢方指朱男和莊男為圖私利，恣意濫用人工智慧的圖像和成技術，將為數眾多的女性被害人圖像或影片，以移花接木方式，合成及偽造出擬真性極高、真假難辨的猥褻影片，並透過網路傳輸分享加以散布，透過網路及社交平台快速流傳的特性，極易對被害人造成持續性傷害。

檢方強調，這種傷害一旦造成，例如上架、上傳至網路平台或轉傳，就很難徹底移除或隔絕，且朱男2人不定時透過網路票選、會員集資方式，選定特定女性為主角製作猥褻影片，將女性物化的行徑，已然對被害人形成網路性暴力及霸凌，對被害人的性私密隱私權、自主權及名譽權，均侵害甚鉅，更凸顯2人對女性的性私密隱私權和自主意識，缺乏理解與尊重。

檢方認為朱男2人的犯行實不足取，對社會風氣有不良影響，但考量朱男2人犯後始終認罪，也都沒有前科，因此僅建請法院妥適量刑。至於朱男的同居女友被當成共犯送辦，檢方查明她不知情，也有自己的工作空間，將她不起訴處分。