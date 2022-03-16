王美花神預言！基隆今停電「松鼠成焦屍」　網驚：下次輪到誰

記者趙蔡州／綜合報導

高雄15日發生一隻鳥造成2000戶停電，經濟部長王美花受訪時才說，很多鄉下地方，還會有猴子、蛇、松鼠等觸碰，造成設備故障壞掉，不料基隆市16日就發生因為松鼠碰觸設備，造成7831戶停電，消息一出立刻引發網友熱議，除了感嘆「部長神預言」外，也有人酸「下次輪到哪隻小動物」。

基隆市安樂、中山區一帶16日清晨5點多突然停電，經台電派員勘查後，發現停電主因是2條饋線斷路器跳脫，造成基隆7831戶停電。台電調查後，在一旁的草叢中發現一隻焦黑的松鼠，研判是松鼠碰觸到帶電設備造成短路，跳電是系統的自我保護機制，此次跳脫15秒後就恢復供電。

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▲基隆7000多戶停電，台電研判是松鼠碰觸帶電設備造成短路。（圖／記者郭世賢翻攝）

由於經濟部長王美花15日受訪時才說，台電有許多停電事故，都是因為動物意外碰觸導致，全世界都一樣，因為電線桿在空曠的地方，不僅是鳥，有時候在很鄉下的地方，還會有猴子、蛇、松鼠等碰觸相關設備，造成設備故障壞掉。

消息報導後，許多網友紛紛表示「下一位受害者請準備」、「是預言還是寫好劇本」、「部長神預言」、「下次輪到哪隻小動物」、「算是鄉下認證嗎」、「小動物瑟瑟發抖，大喊我不要」、「下次換你了喔，猴子，猴子準備好」。

也有許多人緩頰「才跳15秒，說得好像以前都沒有過，不用放大檢視吧」、「15秒就恢復，算快了吧」、「以前15秒根本不會報導」。也有一名自稱在台電工作的網友表示，近期的事故真的是鳥獸碰觸造成停電，「希望各位能理性看待，至於三月的大停電造成大家的觀感不佳，真的深感抱歉，我們會努力做的更好的」。

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