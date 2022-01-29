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大同大學電子創意課太有趣　連學測生都想來上課

▲▼大同大學開設應用電子創作課程紮根理工教育，連學測生都想來上課。（圖／大同大學提供）

▲大同開設應用電子創作課程實用又有趣，連學測生都想來上課。（圖／大同大學提供）

記者許敏溶／台北報導

學生都有動手做的慾望，尤其是3C相關領域，大同大學電機系為高中生開設「應用電子創作」課程，讓高中生從基礎電路學開始學起，學生還得想辦法搞定伺服馬達、設計柵門開關，透過蜂鳴器播放音樂，實用又有趣的內容，讓學生風雨無阻，「即使一月底要學測，還是想著要來上課」，大同預計下學期起開放更多高中生參加，持續將理工教育向下紮根。

大同大學在109年與陽明高中、明倫高中、百齡高中三校簽約組成博雅盟，由大同大學擔綱理工教育的啟發和實作，成為學習夥伴角色，進行課程合作交流，去年九月，大同大學電機系與明倫高中交流合作，開設「應用電子創作」課程，學生反應相當熱烈。

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大同電機系系主任楊祝壽說，「應用電子創作」是從基礎電路學開始，接著教學生針對微處理器（arduino UNO）板使用與創作，每一堂課都有不同挑戰，同學們得想辦法搞定伺服馬達、設計柵門開關，透過蜂鳴器播放音樂，「要給每個音符頻率與拍子」等等，因為內容實用又有趣，「即使一月底要學測，還是想著要來上課」。

這次課程的期末作品為「遙控氣墊船」，楊祝壽分析，雖然成功率不高，但他觀察到，總是會有同學想盡各種辦法，要讓作品動起來，「從每一雙認真投入眼神，能感受到同學的投入」，而且學生們也感受到大同大學教學團隊的用心，每周一在高中課程結束後，就會相揪騎U-BIKE來上課，「可說風雨無阻。」

▼大同大學開設應用電子創作課程，紮根理工教育。（圖／大同大學提供）

▲▼大同大學開設應用電子創作課程紮根理工教育，連學測生都想來上課。（圖／大同大學提供）

由於這次課程受到明倫高中學生生熱烈歡迎，大同大學也計畫，博雅盟另外兩所盟校陽明高中、百齡高中，新學期起也將加入，希望激發同學跨校合作的學習方式。

大同大學校長何明果指出，博雅盟三校與大同大學有地利之便，是好鄰居，而大同大學的特色就是動手實作教育，24小時開放的創客空間，還有成形中的設計聚落，是北台灣大學校園中，擁有屬一屬二的手做資源的學校，歡迎三所高中的學生把這裡當作校園一部分，多多利用相關資源。

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