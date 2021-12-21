大同大學感染水痘增至12人　校方今起消毒、感染學生遠距上課

▲大同大學累積12名學生感染水痘。（圖／取自大同大學臉書）

記者許敏溶／台北報導

大同大學昨（20日）傳出10名學生感染水痘，昨晚又新增2名，其中11人為電機系、1人非電機系，至今（21日）累計12人，大同大學表示，12名確診學生中，10人已返家，2人在校，都採取居家隔離，校方從今天起進行消毒，上課方式則由各系彈性安排，校方也提醒學生落實防疫，若有相關症狀都要儘速就醫並告知校方。

大同大學電機系主任楊祝壽指出，上週六就接獲有一名學生感染水痘，隔天又有案例，到昨天白天累計有10人，昨晚又新增2人，累計有12人感染水痘，學生症狀最嚴重就是發燒、起水痘，其餘目前看起來都還好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大同大學累計有12人感染水痘，校方也在臉書公告。（圖／取自大同大學臉書）

楊祝壽表示，系上跟校方都採取相關因應措施，幫忙感染水痘學生請假，並請學生在家不要到校，12名確診學生中，10人已返家，2人在校，都採取居家隔離，在校隔離採取一人一間，且隔離衛浴，避免擴大感染，而學生可採用線上方式上課，預計將隔離1星期，請學生確認無症狀後再到校。

近三天有12名學生感染水痘，楊祝壽分析，初步判斷在上周同天感染，而12名確診學生中，有4名為住宿生，分別住在不同宿舍，其中1人還是非電機系學生，研判應是在宿舍有接觸而感染。

大同大學校方則表示，因應學生感染水痘，校方從今天起進行消毒，清潔消毒範圍包括德惠大樓、新德惠大樓、挺生大樓、室內體育館及學生餐廳，而學生上課方式依照各系彈性安排，而距離明年1月10到14日的期末考還有依個月時間，預估應該不會影響。