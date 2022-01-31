俄羅斯雙姝相約在台過年　「台灣這些優點」讓她們忘不了

▲來自俄羅斯的外籍生米莎。（圖／大同大學提供）

記者許敏溶／台北報導

農曆春節期間是回家團圓的日子，但不少外籍生因為疫情等因素，只能選擇留在台灣過年，來自俄羅斯的外籍生米莎和瑪麗也不例外，兩人對台灣人的熱情與美食印象深刻，今年將相約一起在台灣過年，除了準備課業，也會在農曆假期時到北市各地走走，感受一下台灣農曆過節氣氛，而手藝不錯的米莎，更準備煮一些中式料理，犒賞一下自己與瑪麗。

受到疫情影響，加上寒假時間相對比較短，大同大學共有50餘位外籍生，今年寒假選擇在台灣，米莎現為媒設系二年級，今年是她在台灣第二個農曆年，她說，去年因為忙著準備語文考試，沒有認識台灣朋友，對台灣年沒有特別印象，但今年將和同樣來自俄羅斯、現就讀事經所的瑪麗相偕過年，會到台北走走，也會煮菜。

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中文相當流利的米莎坦言，對於台灣農曆新年沒特別印象，因為去年第一次在台灣過年，是在準備考試中渡過，但台灣至少過年時很溫暖，不像家鄉那麼冷，俄羅斯過的每年一月一號的新年，這時候通常有兩周假期，家人會團聚吃飯，還會一起滑雪溜冰，雖然沒辦法回家鄉過年，但剛好趁著寒假，好好準備下學期的專題計畫。

米莎想學遊戲設計、平面設計，她說，俄羅斯大學很少這樣課程，大同大學是第一選擇，而大同沒讓她失望，「覺得自己專業又升級了」，希望未來畢業後能留在台灣，因為這裡什麼都好，也很重視人權，台灣人又很友善，漂亮風景也讓她特別有感。

▼來自俄羅斯的外籍生瑪麗。（圖／大同大學提供）

目前就讀大同事經所二年級的瑪麗，從俄羅斯來台一年多，目前正在拚畢業論文，她說，來台灣時正值疫情剛開始，今年則是要專心寫論文，對於台灣農曆年還不太熟悉，希望今年可以米莎一起走走看看，感受一下台灣的農曆的模樣。

瑪麗表示，自己的大學論文題目是有關台灣政黨分析，所以對台灣有一定程度了解，中文也學得很好，但來到台灣讀書、生活後，才真正感受到台灣人的熱情與有禮貌，她很喜歡台灣的一切，非常喜歡吃中餐，也鼓勵朋友將台灣當作出國念書選擇，但唯一困擾是台灣夏天真的太熱，好天氣時跟室友散步是她最喜歡活動之一。

瑪麗碩士班畢業在即，論文題目是關於「俄羅斯人餐廳在台灣的商業模式」，需要花一點時間訪談，對於未來，瑪麗規劃畢業後在台灣找工作，已經鎖定目標到某科技公司上班，這家公司在俄羅斯設有分部，就算沒有工作經驗，也會積極爭取，也對俄羅斯同鄉喊話，若想到台灣念書，那就「加油，快來」。