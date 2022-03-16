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台南南瀛綠都心公園湖內有魚虎　市府進行專業捕撈維護生態

▲南瀛綠都心公園的景觀湖中，有「魚虎」入侵，台南市工務局接獲通報後，立即協調專業人士以特製漁網進行捕撈作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南瀛綠都心公園的景觀湖中，有「魚虎」入侵，台南市工務局接獲通報後，立即協調專業人士以特製漁網進行捕撈作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有生態殺手之稱的「魚虎」，最近有民眾發現出現在新營南瀛綠都心景觀湖中，台南市工務局接獲通報，立即協調專業人士，16日以專業工具、安全裝備及特製漁網進行捕撈作業，經過2個多小時全面撒網搜尋撈捕，只捕到1隻魚虎，還有撈到不少吳郭魚等則放回湖中，其中還撈到一隻滿布傷痕的大頭鰱魚已無法存活。

工務局確定觀景湖中有魚虎的存在，為繼續維護湖中生態，該局初步計劃將偕同里民建立守望相助生態義工團隊，定期開放釣客進場釣魚，期以徹底解決魚虎侵入破壞生態環境。

▲南瀛綠都心公園的景觀湖中，有「魚虎」入侵，台南市工務局接獲通報後，立即協調專業人士以特製漁網進行捕撈作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

工務局表示，這幾年有一種水中刺客悄悄侵入台灣水庫、湖泊、溪流和濕地，漁民稱牠為「魚虎」，學名小盾鱧，因其求生適應能力非常好，一般水質都可以存活，且毫不忌口，繁殖力也相當好，故有生態殺手之稱。

魚虎最早被發現於南部水域，包括：曾文水庫、烏山頭水庫、屏東龍鑾潭、南投日月潭等水域。魚虎不但危及生態也威脅養殖產業，由於魚虎魚苗會隨河水或灌溉溝渠進入養殖池，使池塘內的原生魚種幼苗，草魚、吳郭魚等魚種無一倖免，且魚虎只吃活餌，捉捕耗時費力，往往破壞農村、水域的生態，使養殖戶苦不堪言。

▲南瀛綠都心公園的景觀湖中，有「魚虎」入侵，台南市工務局接獲通報後，立即協調專業人士以特製漁網進行捕撈作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為維護南瀛綠都心景觀湖生態，工務局不敢掉以輕心，廠商特別以特製漁網捕撈作業，可避免原生魚種被一併打撈，造成原生態的浩劫。

南紙里里長王信雄獲悉工務局進行捕撈作業，主動表示可協助組織義工釣客團隊前來協助維護公園生態；工務局除心懷感激之外，未來也將與里民建立類似守望相助的生態義工團隊，共同來維護公園的中生態環境。

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