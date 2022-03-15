台南護眼好創意！校園偶戲加碼巡迴　眾神保庇趕走「惡視力」！

▲台南市教育局與府城木偶劇團合作，辦理視力保健校園巡迴宣導活動，透過傳統藝術偶戲表演方式，宣導視力保健的重要性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

建立學童正確護眼觀念，是台南市長黃偉哲重視的健康議題，期待透過多元、生動的衛教宣導，強化學童視力保健觀念，教育局與府城木偶劇團合作，辦理視力保健校園巡迴宣導活動，結合民俗信仰題材，以媽祖娘娘、千里眼、順風耳、齊天大聖、囡仔仙為主角，透過傳統藝術偶戲表演方式，宣導視力保健的重要性。

台南市視力宣導巡迴偶戲已於2021年度巡演15場次，結合可愛生動造型的布袋戲偶與豐富聲音表情，吸引學童目光，獲得熱烈迴響，2022年度將再巡迴20場次，首場15日在南區新興國小登場，由戴謙副市長、教育局王崑源副局長及新興國小李俊興校長與學校師生一起觀賞視力保健宣導劇。

戴謙副市長表示，科技進步3C產品盛行，學童接觸手機、電腦等近距離用眼機會增加，3C產品的藍光刺激容易對視網膜造成傷害，導致黃斑部病變，年紀愈大，藍光被水晶體吸收的比率愈高，產生白內障的速度也愈快，其他對眼睛的影響還包括乾眼症、視覺疲勞、青光眼、視網膜病變、失明等問題。而學齡階段最容易發生近視問題，如不能適時控制度數，形成高度近視後引起的併發症，是國家安全及公共衛生的重要課題。

教育局王崑源副局長表示，台南市推動學生視力保健績效良好，國中及國小學生視力不良率

( 國中72.55％、國小43.96％）均低於全國平均值（國中73.63％、國小44.57％），期許學校與家長應持續關注學童視力健康。在去(110)年疫情停課期間，教育局設置「健康促進學習資源」專區（https://reurl.cc/noVdpv），提供3部護眼及12部健康體位-健身操影片，提醒親師生留意適度用眼。

王副局長進一步表示，學校每學期初都會進行視力篩檢與追蹤輔導，根據檢驗結果規劃校園視力保健推動計畫，宣導「用眼30分鐘，休息10分鐘」，增加戶外活動時間。同時透過校園綠美化、教室測光更換燈具、依身高調整課桌椅等措施，營造視力保健友善環境，並利用班親會或親職教育講座宣導正確視力保健觀念，提醒家長改變傳統「近視不是病，配眼鏡就好」的錯誤觀念，要定期至眼科追蹤矯治，配合學校視力保健活動，為孩子照顧好視力。

新興國小李俊興校長表示，學校拍攝多部影片宣導視力保健的重要性，同時針對學生視力保健態度及行為進行行動研究，近年來，學生裸視不良率已逐年下降；此外，於防疫實施線上教學期間，考量學生學習效果及身心發展，教師依學生學習年段及學習狀況，適度縮減線上教學時間，低年級則減少紙本抄寫作業，希望學生能健康成長、快樂學習，同時擁有「睛彩人生」。