快訊／台南即起8天醫院禁止探病探視　明開設篩檢站圍堵病毒　

▲台南市衛生局將在新營、柳營開設社區篩檢站，並請市民朋友預約1922平台27期追加劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市15日沒有COVID-19確診個案，但考量日前仍有零星本土病例，因此自16日起，台南市將分別於新營區衛生所、新營體育場、新營太子宮圖書館、柳營區衛生所等處開設篩檢站，請市民持身分證、健保卡並佩戴口罩，踴躍前往篩檢，以找出社區潛在感染源，衛生局將持續積極防疫，全面圍堵病毒，讓市民安心。

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篩檢站開設時間如下：3月16日至25日每日上午9時至中午12時於新營區衛生所、上午9時30分至11時30分於新營體育場；3月16日至20日上午8時至11時新營太子宮/圖書館；3月16日下午1時30分至3時30分、3月17日至18日上午8時30分至10時30分於柳營區衛生所。此外，從3月15日至22日台南醫院、住宿型長照機構禁止探病探視。

另外，COVID-19公費疫苗預約平台27期16日上午10時起開放分流預約，提供民眾於18日中午12時前預約追加劑，接種期程3月21日至3月27日；提醒年滿18歲且已完整接種2劑COVID-19疫苗的民眾，於平台開放時間內完成預約。

若未能於COVID-19疫苗預約平台開放期間內完成預約，台南市至3月20日增設101處隨到隨打接種地點，提供1、2劑及追加劑接種，歡迎市民運用台南打疫苗系統查詢相關場次，系統網址：https://health-reservation.tainan.gov.tw/ ；統計至3月14日，台南市第1劑COVID-19疫苗涵蓋率81.5％、第2劑75.5％、基礎加強劑1.1％、追加劑42.9％。