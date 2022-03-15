初春萬紫千紅的驚喜　台南花園城市名不虛傳

▲台南市街頭紛紛炸出美麗的花朵，億載公園、林森路沿線黃澄澄的黃花風鈴木，水交社紫紅風鈴木的爆紅，還有隨處可見的火紅木棉花等，無處不春曉。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

早春時節，乍暖還寒的氣候，營造花園城市的台南市，連續幾日的春陽，街頭紛紛炸出美麗的花朵，億載公園、林森路沿線黃澄澄的黃花風鈴木，水交社紫紅風鈴木的爆紅，還有隨處可見的火紅木棉花等，無處不春曉。

台南婚紗拍照浪漫聖地「巴克禮紀念公園」，此刻姹紫嫣红花滿枝頭的浪漫風情，渾然天成的藍天、鳥語、花影交織成春暖樂章，好不舒暢宜人。市長黃偉哲邀請市民朋友，把握這一波的大自然美景，來一趟漫步休閒賞花趣。



工務局表示，位於東區中華東路上文化中心對面的巴克禮紀念公園，佔地面積達9公頃，園區多樣化的樹木、柳枝及湖泊，成為民眾清晨運動或假日休閒散步的好去處；一年四季呈現不同風貌的巴克禮公園，值此春暖花開時節，木棉、洋紅風鈴木、苦楝、日日櫻及河津櫻等枝頭，紛紛盛開搖曳風姿展現最美的姿態。





另外，園區內草地間也可欣賞到台灣平原上最迷你的蘭花『綬草』，也是胡適筆下的『蘭花草』，過去常在平地的草原上見到，但隨著環境的破壞、大量使用除草劑，加上民間傳聞有抗癌效果，民眾大量採集，現已很難在野地裡看到。工務局籲請民眾賞花時，請在園區步道，避免行走草皮之時踐踏到稀有綬草，並以拍照取代摘拔，讓這種難得的綬草能年年延續展風華。





台南市最近已吸引不少賞花民眾駐足街頭、公園休閒、打卡，留下倩影的美麗。預計這一波花季應可持續至清明節前，喜歡賞花的民眾千萬不要錯過！