台南善心企業捐贈生活物品　照顧回饋消防弟兄　

▲水順股份有限公司負責人黃麗如，捐贈公司自產桌椅、收納箱、置物盒、感應式垃圾桶、速黏掛勾、折疊籃及磁吸漱口杯架組等用品，照顧第六大隊消防弟兄。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南在地企業水順股份有限公司熱心公益，公司負責人黃麗如知悉消防局第六救災救護大隊新廳舍於2月25日完工啟用，主動捐贈公司自產桌椅、收納箱、置物盒、感應式垃圾桶、速黏掛勾、折疊籃及磁吸漱口杯架組等用品，照顧第六大隊消防弟兄生活起居，並汰換裝載救災裝備所需收納箱及救災現場休息區折疊椅。

六大隊指出，2021年7月28日水順公司亦捐贈第五救災救護大隊折疊桌、折疊椅、萬年桶、儲水桶、水瓢、置物櫃、置物盒等物品，建立災害現場休息區，對於救災現場即時休息、搬運便利、方便布置等需求有非常大的幫助。尤其是在長時間救災人員進行輪替時，休息區提供人員休息復原、冷卻降溫、補充水分、熱量補充、環境清潔等功能，消防人員獲得良好的休息品質才有體力繼續救災、並保護人員救災安全，建立完整的休息管制機制。

水順股份有限公司於1980年製造農用器具及小型家用品起家，當一般人對塑膠製品的想法，還停留在便利堪用就好，國內塑膠收納製造龍頭水順公司已逐漸轉型，不斷擴充廠能與物流能力，成立品牌HOUSE，開發設計性產品，導入3D列印快速打樣，更將產品通路策略與文創結合，將台南特有的府城、鳥居、黑面琵鷺及鳳凰花等在地意向融入新商品開發的方向，試圖將塑膠產品帶往更高的附加價值發展。

消防局局長李明峯表示，消防人員的救災安全是消防局一直以來貫徹的目標，感謝水順公司的大力支持，消防局將持續強化相關措施，提升消防人員之救災效能，讓消防人員安全救災，讓市民朋友安心生活。再次感謝水順公司於消防工作的支持與肯定，願意捐贈給消防弟兄起居用品，政府資源有限，但民間力量無窮，此義舉不但照顧台南市消防救災人員，更足以為社會標竿、義行典範。