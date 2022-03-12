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國泰世華銀行CMA計畫　開展至今培育逾百位管理要職

▲國泰世華銀行CMA計畫。（圖／國泰世華銀行提供）

▲今年度國泰世華銀行CMA計劃分為五大領域，預計招募近三十位具跨域學習能力及國際視野的人才。

圖、文／國泰世華銀行提供

國內經濟情勢好轉，各行各業大量釋出職缺延攬優秀人才，依據yes123求職網1針對應屆畢業生調查，選擇第一份工作時主要考量包含：薪資、符合興趣、公司福利、職務發展性及公司或行業未來前景，而國泰世華銀行儲備幹部計劃（CMA：Cathay Management Associate）正可以「多個願望一起滿足」。

今年度國泰世華銀行CMA計劃分為「金融市場」、「經營企劃」、「海內外業務通路」、「數位金融」及「資訊策略規劃」五大領域，預計招募近三十位具跨域學習能力及國際視野的人才，提供兩年完善培育機制，完訓後不僅升遷速度較一般員工快上2.5倍，更有機會隨著國泰世華銀行深耕海內外，成為首屈一指的「亞洲銀行家」。

▲國泰世華銀行CMA計畫。（圖／國泰世華銀行提供）

▲國泰世華銀行CMA計劃自2005年啟動，至今已邁入第17屆。

國泰世華銀行CMA計劃自2005年啟動，至今已邁入第17屆，是國泰世華銀行孕育人才的搖籃。截至今年，已有破百位菁英CMA位居國泰世華銀行重要職務，他們不僅具備突破框架的策略思維，更同時擁有多元領域的專業與管理能力。

目前擔任國泰世華銀行汐止分行協理的陳正諭，就曾參與CMA計劃。入行僅八年即快速晉升至協理要職，透過單位輪調，幫助他更可掌握跨部門資源與合作機會，在熟悉各領域運作模式下，比他人更能勝任管理角色。「對新鮮人來說，國泰的優勢就是觸角廣，CMA計畫可以讓你快速看清楚整個產業的輪廓，提早確定自己能往有興趣、想深耕的領域去發展。」陳正諭協理分享。

國泰世華銀行CMA計畫未限制學經歷，其成員背景多元，其中畢業於織品服裝學系及行銷研究所的吳俐欣，正是跨域代表之一。培訓期間，她除了精進金融專業知識外，更至香港分行實習，就近觀察到港台銀行業不同的服務模式與審核案件流程，目前為數位銀行發展部經理，為推動數位金融要角。「沒有科系上的限制，只要是想為金融產業帶來改變、有熱情的人都歡迎加入！」俐欣認為 CMA 計畫尋找的是具有洞察力、創意思考的人才，能夠在輪調過程中，蒐集前、中、後台面臨的問題，進而提出解決方案。

▲國泰世華銀行CMA計畫。（圖／國泰世華銀行提供）

▲完善輪調培訓、多元學習場景，積極延攬海外人才。

有別於其它銀行，國泰世華銀行在東協九國皆有據點，因此自2021年起因應海外佈局需求，啟動「國泰世華銀行海外CMA計劃」，除招募國内菁英外，也鎖定具東南亞國籍/僑外身分，並對金融業充滿熱情的菁英一同加入。海外CMA在台灣受訓期間內，除可獲得生活補助金外，結訓後返回母國分行任職，即晉升到襄理，並享有優於當地市場行情的薪資待遇。

首屆海外CMA，來自菲律賓的曾真真分享：「當初在國泰世華銀行的LinkedIn官方帳號上看到CMA徵才資訊，起初對國泰世華銀行並不熟悉而有所猶豫，現在則非常慶幸自己的選擇，國泰成為我強大的成長資源，幫助我用更廣闊視角看待金融業，結訓後希望可以回到馬尼拉分行服務，協助推動東南亞市場數位進展及創新業務發展。」今年度CMA計畫也十分歡迎具備海外國籍的同學們報名申請，透過五大職系來歷練回母國深耕發展的能力。

國泰世華銀行表示CMA的培訓目標為養成兩大實力：「國際視野」及「科技賦能」，由高階主管親自指導，透過金融專業及數位數據歷練養成，搭配海內外分支機構輪調，打造海內外布局及數位轉型人才。凡勇於挑戰自我，想要走出世界的人才，歡迎加入國泰世華銀行的行列，CMA計畫履歷收件至3月20日止，並於3月13日舉行國泰校徵線上說明會，相關資訊請上社群網站Facebook搜尋「Cathay Maker」或至國泰徵才網站(https://lihi1.com/TjvhR)了解更多。

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