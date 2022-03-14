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線上及假日徵才一起來　永康中心提供逾2000職缺

▲台南永康就業中心3月舉辦3場包括線上及假日徵才，提供逾2000個職缺，歡迎求職民眾把握機會找工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南永康就業中心3月舉辦3場包括線上及假日徵才，提供逾2000個職缺，歡迎求職民眾把握機會找工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

想轉職但又無法請假去找工作嗎？您的需求勞動部雲嘉南分署永康就業中心聽見了，為因應國內就業市場人力需求增加，也讓待業及轉職需求的民眾更有時間彈性參加，讓媒合更有效率，永康就業中心3月舉辦3場包括線上及假日徵才，提供逾2000個職缺，歡迎求職民眾把握機會找工作。

第一場於3月14~25日辦理「線上有你‧全職高手」線上徵才活動，參與廠商有台積電、南茂科技、台灣穗高科技、和鑫光電、宏捷科技、瀚宇彩晶、台灣昭和電工半導體材料、聯華電子、晶元光電、茂迪園區分公司、騏宏科技、光澤科技、迦賢塗裝科技、錸恩帕斯科技、慶康科技、豐華生物科技、好帝一食品、啓耀光電、伊頓飛瑞慕品、海底撈火鍋、鑫鴻半導體、堤維西交通工業、富邦媒體科技(富邦MOMO)、遠鼎台南分公司 (台南遠東香格里拉)、聯府塑膠、高信工程、三福氣體、運通工業、家福(家樂福)、桂盟企業、新南糖廠、曾文育樂台南分公司（趣淘漫旅凱撒飯店連鎖）共32家廠商，產業涵蓋科技業、傳產、服務餐飲業，提供逾1000個職缺，民眾可上活動網址https://reurl.cc/2Dvy3m查詢職缺與投遞履歷。

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▲台南永康就業中心3月舉辦3場包括線上及假日徵才，提供逾2000個職缺，歡迎求職民眾把握機會找工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二場聯合徵才於3月19日(六)上午09:30~11:30於永康就業中心辦理「鬥陣找頭路，虎哩賺大錢」現場小型徵才活動，參與廠商有緯穎科技服務、美祺企業、統一實業、艾杰旭顯示玻璃、台灣穗高工業(永科廠)、宏陽工程顧問、美喆國際企業及代收茂迪園區分公司共8家，提供450個職缺，當天凡參加徵才活動之求職者，投遞履歷至少一家廠商，即贈精美小禮，數量有限，送完為止。

第三場則是在3月16日(三)上午09:00~11:00於南科管理局1樓演藝廳有南科聯合徵才活動，參加廠商有新世紀光電、光鋐科技、群豐駿科技、群創光電、睿生光電、佳能半導體設備、艾爾斯半導體、緯穎科技、三福氣體、直得科技及代收茂迪園區分公司等11家廠商，提供工程師、技術員及作業員等867個職缺。
歡迎想找工作的民眾把握機會參加，詳情可上勞動部雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560 永康就業中心或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)。因新冠肺炎疫情持續，為避免傳染風險，凡參加之求職者，請配戴口罩，小心防疫；若疫情升溫則會評估暫緩辦理。

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