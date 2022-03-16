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一隻鳥害停電　他挖「台電6年前神文」鳥變笨了！網虧：洩國家機密

▲▼高雄大社、燕巢2000戶停電原因找到，「竟是一隻鳥害的」。（圖／台電提供）

▲高雄大社、燕巢2000戶停電，原因「竟是一隻鳥害的」。（圖／台電提供）

網搜小組／劉維榛報導

有鄉民統計，3月才過一半就停電11天，而昨（15）日中午，高雄市大社區及燕巢區鳳旗路、角宿路一帶，因為鳥隻觸碰到礙子，造成礙子破裂導致停電。胸腔科醫師蘇一峰找出6年前台電粉專舊文，指出小鳥在電線桿上不會觸電，是因為兩隻腳站在同條電線上，如今高雄因一隻鳥停電，讓他笑酸「小鳥變笨了！」

對於高雄大社及燕巢鳳旗路、角宿路一帶15日中午因為高壓線路事故饋線跳脫，一度讓2000戶無電可用，經追查在帶電設備周邊發現燒焦鳥屍，研判是鳥隻碰觸帶電設備，造成礙子破裂，才會導致饋線跳脫。

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對此，北市聯醫胸腔科陽明院區胸腔科醫師蘇一峰在臉書分享台電6年前的舊文章，該文解釋「小鳥在電線上，為什麼不會觸電呢？」答案出爐後，讓蘇一峰不禁笑酸，「小鳥變笨了。」

之所以小鳥站在電線「不會成鳥仔巴」，台電在2016年11月發文表示，因為小鳥的兩隻腳都是站在同一條電線上面，所以兩者間的電壓一樣高，無電位差就不會有電流，且無形成迴路，因此不會被電到。但若小鳥的雙腳踩在不同條電線上，就有可能會變成鳥仔巴。

▲▼台電追查高雄大社、燕巢停電原因。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台電追查高雄大社、燕巢停電原因，發現燒焦鳥屍體，而附近草叢也有燒焦痕跡。（圖／記者賴文萱翻攝）

如今舊文被挖出，底下網友熱議，「所以～鳥會劈腿？跨在兩條電線之間？」「我還真沒見過鳥的2隻腳站在不同的電線上」、「蘇醫師你洩漏國家機密了」、「下次不要停電怪小鳥就好了」。

PTT上也有鄉民討論，「是閃電鳥嗎」、「停電便日常了，什麼理由都不重要」、「我是一隻～小小小小鳥」、「下次換山羌還是猴子」、「鳥鳥：下次不會了」、「這種每年都發生，就最近電的問題才被注意」。

經濟部長王美花15日赴立法院進行施政總質詢前，被媒體追問高雄、新北2起停電事故，並質疑台電電力設備是否太脆弱。她表示，台電有許多停電事故，都是因為動物意外碰觸導致，全世界都一樣，因為電線桿在空曠的地方，不僅是鳥，有時候在很鄉下的地方，還會有猴子、蛇、松鼠等碰觸相關設備，造成設備故障壞掉。

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