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太熱了自己玩！高雄地陪「12大景點」釣出台南人：覺得受屈辱

▲▼ 高雄夢時代廣場。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄夢時代。（圖／記者吳世龍攝）

記者周亭瑋／綜合報導

本土觀光走過疫情衝擊，如今從谷底復甦，臉書粉專「高雄點Kaohsiung.」就列出前12名景點，透露這是高雄人當地陪時，會推薦的好去處；沒想到，其中一地釣出台南人，苦笑「有一種備受屈辱的感覺。」

「高雄人當地陪都去哪？」粉專高雄點日前發文，整理出前12名景點，是在地人會帶朋友去的地方，包括：

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1.夢時代、漢神巨蛋
2.西子灣
3.去台南玩
4.鹽埕區、駁二
5.旗津
6.新崛江（傍晚過後）
7.帶台南人逛IKEA
8.爬柴山、壽山
9.瑞豐夜市（含周邊）
10.帶北部朋友吃丹丹
11.蓮池潭
12.佛光山、舊鐵橋、旗山

▲▼ 高雄宜家家具IKEA。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄宜家家具IKEA。（資料圖／記者吳世龍攝）

有趣的是，第3名「去台南玩」和第7名「帶台南人逛IKEA」都掀起熱議，台南網友直言，「我沒有被帶著逛IKEA！反而是我這個台南人幫高雄人帶路啊啊啊啊」、「台南人都自己去逛IKEA，高雄人只需等他們逛完再帶去墾丁」、「台南人的我常常接到北部朋友的電話說，我這幾天到高雄玩，高雄朋友今天要帶我去台南，你們台南有什麼好玩好吃的」、「再新增一個，帶台南人去到台南玩」。

▲228連假台南熱情好天氣，許多遊客迫不及待興高采烈直奔走訪台南，再加上高鐵台南站旁甫開幕的三井OUTLET正式營運，台南人瘤旺旺來。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南觀光遠近馳名。（示意圖／記者林悅）

另外，在地人看到景點清單也討論的熱火朝天，不禁笑回「直接帶去巨蛋或夢時代，結案」、「駁二真的熱死了，今天早上10點的太陽像正午豔陽」、「可以去SOGO啊，人少、安靜又有冷氣」、「IKEA逛完順便逛家樂福跟台鋁，歸剛欸」、「晚上再出門，謝謝」、「帶去台南吃牛肉爐」、「真的，沒別的地方了」、「外地朋友說要來高雄，一律帶去台南或屏東」、「太熱了，請自己去玩」、「高雄的太陽會咬人」。

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