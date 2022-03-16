太熱了自己玩！高雄地陪「12大景點」釣出台南人：覺得受屈辱

▲高雄夢時代。（圖／記者吳世龍攝）

記者周亭瑋／綜合報導

本土觀光走過疫情衝擊，如今從谷底復甦，臉書粉專「高雄點Kaohsiung.」就列出前12名景點，透露這是高雄人當地陪時，會推薦的好去處；沒想到，其中一地釣出台南人，苦笑「有一種備受屈辱的感覺。」

「高雄人當地陪都去哪？」粉專高雄點日前發文，整理出前12名景點，是在地人會帶朋友去的地方，包括：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.夢時代、漢神巨蛋

2.西子灣

3.去台南玩

4.鹽埕區、駁二

5.旗津

6.新崛江（傍晚過後）

7.帶台南人逛IKEA

8.爬柴山、壽山

9.瑞豐夜市（含周邊）

10.帶北部朋友吃丹丹

11.蓮池潭

12.佛光山、舊鐵橋、旗山

▲高雄宜家家具IKEA。（資料圖／記者吳世龍攝）

有趣的是，第3名「去台南玩」和第7名「帶台南人逛IKEA」都掀起熱議，台南網友直言，「我沒有被帶著逛IKEA！反而是我這個台南人幫高雄人帶路啊啊啊啊」、「台南人都自己去逛IKEA，高雄人只需等他們逛完再帶去墾丁」、「台南人的我常常接到北部朋友的電話說，我這幾天到高雄玩，高雄朋友今天要帶我去台南，你們台南有什麼好玩好吃的」、「再新增一個，帶台南人去到台南玩」。

▲台南觀光遠近馳名。（示意圖／記者林悅）

另外，在地人看到景點清單也討論的熱火朝天，不禁笑回「直接帶去巨蛋或夢時代，結案」、「駁二真的熱死了，今天早上10點的太陽像正午豔陽」、「可以去SOGO啊，人少、安靜又有冷氣」、「IKEA逛完順便逛家樂福跟台鋁，歸剛欸」、「晚上再出門，謝謝」、「帶去台南吃牛肉爐」、「真的，沒別的地方了」、「外地朋友說要來高雄，一律帶去台南或屏東」、「太熱了，請自己去玩」、「高雄的太陽會咬人」。