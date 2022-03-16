跑不贏短跑高手警！　通緝犯跳車狂奔200m落網傻眼：有夠衰





▲遇鐵人常勝軍+短跑高手警攔查，通緝犯跳車狂奔200m落網：有夠衰。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄鳳山區中山西路一台雙載的重機因違規且形跡可疑遭警方攔查，後座乘客29歲的沈姓男子自知自己的通緝犯身分，假意配合後竟馬上跳車狂奔，往旁邊的巷弄內逃逸。沒想到，他這次遇上的2名警察恰好是鐵人常勝軍及短跑高手，在2警分頭包抄下，沈男跑了200公尺依然落網，直呼「遇到你們有夠衰」。

該名沈男是今年1月28日屏東地檢署所發布的偽造文書通緝犯，同時也是毒品強制採驗人口，因不想被關遲遲不願到案，四處規避警察盤查，還從屏東到高雄找工作。

▲▼在2警分頭包抄下，沈男跑了200公尺依然落網，直呼「遇到你們有夠衰」。（圖／記者賴文萱翻攝）

14日晚間，沈男與友人共乘機車出門看見警方攔查，因為心虛，先假裝配合警方隨即跳車狂奔逃逸，警員吳俊逸見狀立即跑步上前追緝。而所長陳宗靖知道該巷子為U型，機警的騎乘警用機車到前方出口進行包抄，沒想到沈姓通緝犯從巷弄衝出企圖用身體撞倒員警摩托車，造成重心不穩倒地，所幸員警穩住陣腳。

在追緝過程中，沈男沿騎樓與警方進行來回迂迴奔跑，不時穿梭在車水馬龍的街道中，好生危險。最後2警使出雙面夾擊追逐近200公尺，成功地將其壓制在馬路上。

事實上，沈男遇到的2名員警是鐵人常勝軍及短跑高手，所長陳宗靖曾獲鐵人三項前三名，在2016的愛河鐵人三項賽更獲得分組第一，更代表所有運動員宣誓；警員吳俊逸則是短跑高手，最近正在準備參加特勤人員招考。沈嫌在得知此事後，也直呼「遇到你們有夠衰」。