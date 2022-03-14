桃園大火「鄭文燦連3天不在前線」　凌濤踢爆：都在拍蔡英文馬屁

▲凌濤踢爆：桃園大火「鄭文燦連3天不在前線」。（圖／凌濤臉書）

記者徐政璿／台北報導

桃園市美福倉儲火警加上悶燒第4天，國民黨文傳會主委凌濤14日踢爆，桃園市長鄭文燦連3天不在前線，而是繼續「嚴守拍蔡英文馬屁第一線」，桃園市民不禁想問，究竟這幾天市長到哪裡去了？

凌濤表示，美福倉儲10日深夜發生大火後，鄭文燦連3日都忙著陪蔡英文出席活動，他列出鄭文燦行程，11日陪蔡英文參加億載會長交接典禮，12日陪蔡英文視導教召部隊，13日陪蔡英文出席台灣之友會，14日終於成立防災小組。

凌濤抨擊，鄭文燦接連幾天輕忽大火的嚴重性，到外縣市「陪同」蔡英文，到了14日才驚醒關心大型批發倉儲及物流中心災害，難道鄭文燦還沒卸任，就已無心市政、又在做自己的「儲君大夢了嗎？」

凌濤還說，事實上，這不是鄭文燦第一次不顧市民安危，今年初桃園機場爆發群聚，身為父母官的鄭文燦就「嚴守選舉第一線」。兩個月過去，無情之火蔓延，鄭文燦升級嚴守「拍蔡總統馬屁第一線」，把桃園市民生命安全放在哪裡？

他表示，要敬告鄭市長，第一線消防人員奔波打火很辛苦，大火發生一次是意外，短時間多次發生是系統性風險。相關倉儲、工廠需要全面體檢不能只是一次性口號。同時，也需通盤檢討消防公安規範落實、查察輔導、加強工安演練及危機應變教育計畫等才是降低災害發生率的根本。