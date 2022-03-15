桃機311大停電「元凶抓到了」！現場留油壓剪　2工人認盜剪電纜

▲桃機發現油壓剪，經查鎖定2名工人涉案盜剪電纜。（圖／桃園國際機場記者聯誼會提供）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園機場11日晚間爆發「偷剪電纜案」，第二航廈因部分區域停電，應變小組追查下在機場某處發現油壓剪，懷疑電纜遭人蓄意破壞，隨即報警處理。航警經偵辦後，昨(14日)晚間鎖定2名工人涉案，經偵訊後2人坦承犯行，表示因缺錢花用才想將電纜剪斷變賣，殊不知卻引發停電。目前警方訊後已將2人依竊盜罪移送法辦。

桃機二航廈11日下午6點58分發生跳電，導致行李區轉盤區等部分區域停擺，還影響到出境大廳、B2美食街等區域。桃機初步檢測為供應北側電車系統（PMS）的線路異常，緊急啟動發電機供電，並於當晚成立緊急應變小組，直到12日凌晨0時15分才完全恢復供電。後經調查，現場發現油壓剪，且故障電纜出現破壞痕跡，桃機人員因此懷疑停電原因係遭人為，因此向航空警察局報案。

警方調查，停電事故發生區域為管制區，一般民眾無法隨意進入，經調閱監視器後，鎖定2名機場施工人員涉有重嫌，14日晚間將2人帶回訊問，2人當場坦承犯行，表示因缺錢花用，才會動歪腦筋，藉工作之便盜剪電纜變賣，不料卻意外引發大停電。初步了解，2名犯嫌分別為鍾嫌、徐嫌，2人原本負責防火水砲架設工程，卻趁機偷剪電纜行竊；警方訊後已將2人依竊盜罪移送，後續將再行釐清犯案細節動機，並擴大偵辦是否還有他人涉案。

▼2工人持油壓剪盜剪電纜遭逮。（圖／航警提供）