桃園男拒攔查逃逸連撞3車！橫卡分隔島糗大　安毒藏油箱蓋

▲桃園市陳姓男子14日晚間開車行經桃園區民生路、民光東路時遇上桃園保大員警攔檢，企圖逃逸結果自撞分隔島上卡住。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導



桃園市警局保大員警14日巡邏執勤時，在桃園區民生路附近發現黑色轎車行車動線飄忽不定，員警示意攔查受檢，但黑色轎車卻拒檢且加速逃逸，警方呼叫線上警力支援圍捕，黑色轎車還擦撞3輛轎車，後來自撞中央分隔島卡住被員警拘捕到案，警方並在駕駛陳姓男子車上油箱查出安非他命1小包，全案依毒品等罪嫌移送塘園地檢署偵辦，另還有闖紅燈、任意變換車道與跨越雙黃線部分則開單告發。

▲保大警方在陳男車輛油箱蓋查扣安毒1小包。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局保大指出，46歲的陳姓男子14日晚間8時50分許駕駛三菱黑色轎車外出，行經桃園區民生路、民光東路口處時，執勤員警發現陳行車動線飄移不定，屢屢跨越雙黃線有危險駕駛之虞，員警上前示意攔查受檢，但陳非但拒檢且加速逃逸。

▲保大警方查扣陳男所有的安毒3.28公克。（圖／記者沈繼超翻攝）

員警隨即尾隨並呼叫線上警網支援，陳男駕車高速逃逸，一路任意變換車道與闖紅燈，還擦撞3輛轎車，最後在春日路、三民路上自撞分隔島卡住，所幸追捕過程未釀成人員受傷，員警趁陳無法動彈之際當場拘捕，並在車輛油箱蓋查獲二級毒品安非他命1小包，重約3.28公克，偵訊後依公共危險、肇事逃逸、毒品等罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園保大偵訊後將陳男移送桃園地檢署偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）



保大中隊長吳岸條表示，本案除依毒品危害防制條例移送桃檢署偵辦外，陳男還跨越雙黃線、任意變換車道與闖紅燈等行政違規，將依道路交通管理處罰條例開單告發。

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