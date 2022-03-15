疫情中餐廳開出好業績　城市科大校友勉學弟妹勇敢嘗試

▲城市科大校友黃俐綺（右）與先生黃子豪（左）不畏疫情，開設餐廳並獲得顧客肯定。（圖／城市科大提供）

記者許敏溶／台北報導

創業維艱，尤其是在疫情衝擊下，但台北城市科技大學企業管理系校友黃俐綺，以待在飛利浦企業7年的燈具銷售高壓歷練，再加上運用學校所學的創業概念，開設早午餐店，運用大數據資料庫開發新菜單，推陳出新成功搶攻消費者味蕾，她也過來人經驗勉勵學弟妹，勇敢嘗試別怕犯錯，放下身段持續修改必將成功。

黃俐綺日前回母校擔任講座課程講師，分享創業經驗，城市科大商管學院院長黃韻瑾是黃俐綺大學時期的導師，她回憶說，黃俐綺在校時常常利用下課後問她創業問題，積極準備各項專業技能，屬於活躍型的學生，後來在她鼓勵與培訓下，黃俐綺在大四進入飛利浦企業實習。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲城市科大校友黃俐綺不畏疫情，開設餐廳並獲得顧客肯定。（圖／城市科大提供）

黃俐綺回憶說，當初工作內容書信往來是全英文環境，對自己是項全新挑戰，但學習與客戶的應對方式，與處理各種危機，磨練她的抗壓力，後來也因為自己高EQ表現，實習結束後被主管延攬為正式員工，在該企業社員多半是國立知名大學中，她成為私立科大學生「稀有代表」，7年工作工作經驗也磨練出自己嚴謹的工作態度。

不過，黃俐綺和其他人一樣，擁有一個創業夢，兩年前7月不畏疫情影響，創業早午餐店「兩個胃」，與先生黃子豪兩人共同打拼，店頭設計風格明亮舒適，適合學生、社區人士或家庭聚會，食品特色多元，包含日、泰與中式餐點，現在已成社區小有外氣的打卡名店。

黃俐綺回想，創業初始困難重重，連蛋該預訂多少箱都無法抓得準，有一天雞蛋提早用完，後來吃不到雞蛋料理的客人抱怨連連，而創業過程不只是把菜端上桌，還要學習如何經營顧客關係，但她將客人的評論當成進步動力，隨時調整、不斷成長。

黃俐綺舉例說，為讓消費者常有新鮮感，運用大數據資料庫開發新菜單，以月或季為單位做報表，檢視菜單中產品銷售數據，利用IG平台投票，了解消費者的最愛，菜單中以「炒麵麵包」和「北海道干貝蛋餅」最熱賣，消費者常打卡分享，將夜市超夯小吃之一「炒麵麵包」放到早午餐菜單中，不只想給客人驚豔，也想讓早午餐更多口味，而「北海道干貝蛋餅」運用奶油煎干貝，口感紮實脆香。

▼黃俐綺與先生開設餐廳「兩個胃」，因口味獨特，已成社區小有外氣的打卡名店。（圖／城市科大提供）

為了讓學弟妹的創業學習更貼近實務應用，城市科大商管學院院長黃韻瑾親自到「兩個胃」店內邀請校友黃俐綺，回母校擔任講座課程講師分享創業經驗，黃

俐綺感謝當年導師黃韻瑾的陪伴與教導，

最後黃俐綺勉勵學弟妹，要把握在學校的學習時光，在企業實習時把自己的就業能力準備好，勇敢嘗試別怕犯錯，勿將客人的評論當抱怨，放下身段珍惜反饋，持續修改必將成功。