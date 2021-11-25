疫後人才荒　城市科大與工總合作為企業量身打造專才

▲城市科大攜手工總為企業量身打造專才。（圖／城市科大提供）

記者許敏溶／台北報導

全球因新冠肺炎影響，導致人才短缺問題雪上加霜，台北城市科技大學攜手中華民國工業區廠商聯合總會今（25日）簽訂產學合作，為中小企業主量身打造菁英人才，透過校外實習、產業學院、產訓專班等多元合作模式，讓學生在學期間貼近企業界學習，畢業即就業，另校方也與國軍退除役官兵輔導委員會簽訂策略聯盟，未來提供退役官兵邊進修邊工作，一起成為台灣產業升級的新動力。

今天的產學合作簽約，由城市科大校長馮美瑜與工業總會副理事長魏雅庵代表簽署，並在啟動儀式中疊出打造企業專才金字塔，象徵人才永續培育的願景；而工業總會為全國七大工商團體之一，集結全國上萬家以上的廠商，由85個工業區廠商協進會或聯誼會所組成，員工超過62萬人，總產值達8兆元，占全國製造業總產值逾4成。

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▼城市科大攜手工總為企業量身打造專才。（圖／城市科大提供）

馮美瑜指出，人才短缺是台灣中小企業長期以來痛點，不只影響企業生產力，更降低台灣在全球競爭力，現在又因新冠肺炎疫情衝擊，導致原有人才問題像滾雪球般越來越嚴重，隨著社會對疫後經濟復甦，城市科大與工業總會簽署產學合作，希望讓學生能夠「學中做、做中學」，在學期間透過實習、向業師學習等方式，學習業界最新的專業技能，大四一畢業即就業。

馮美瑜進一步表示，城市科大不只藉著校外實習、產業學院、產訓專班等多元模式合作，讓大學生能找到未來，同時也成為企業在職訓練好幫手，成立「推廣教育學分班」或「推廣教育隨班附讀」，提升員工職場素養，讓企業為產業升級做好準備。

魏雅庵認為，少子化已是全球各國趨勢，台灣也無法置身事外，對工業區廠商會員而言，在生產製造上的人力需求，出現招募徵員不足的情況，地處偏遠地區或是中、南部工業區更為顯著，例如彰濱工業區等，與城市科大共同簽訂培育台灣學子意向書，也與國軍退除役官兵輔導委員會聯盟，透過三方共同努力，提供莘莘學子們以及退役官兵未來職涯多一個選擇，有機會銜接到中小企業工作，成為台灣產業升級的新動力，攜手為台灣未來盡一份心力。