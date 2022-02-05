參加海外實習遭取消中低收資格　教部：已協調衛福部放寬

▲對於中低收入戶學生參加海外實習遭取消中低收資格，教部指已協調衛福部放寬。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學生赴海外實習已成風氣，但之前卻有中低收入戶大學生，因參加教育部「學海惜珠」海外實習課程，遭衛福部取消中低收入戶資格，台北城市科技大學也曾為此抗議，事後衛福部修正為只要參與教育部各項計畫，就不會取消補助，但中低收入戶生仍擔心，要是沒參與教育部下相關海外實習課程，而是大專校院自行選送學生出國研修或實習，恐怕也會被取消資格。

為了提升競爭力，不少中低或低收入戶大專學生，透過自己爭取或靠著補助與補助方式，前往海外遊學，但有學生返回台灣後，被發現中低與低收入戶資格被取消，原來是因為衛福部的補助規定，要求至少在國內住滿183天。

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該事件在3年前的全國大學校長會議時，由當時擔任台北城市科技大學校長的連信仲提出，希望政府不要因弱勢生出國參加海外實習或遊學，不在國內183天而取消中低收入戶資格。

當時教育部與衛福部協調後，對於中低及低收入戶參加教育部下海外實習計畫，或學海逐夢計畫，都不會取消相關資格，但在今年全國大專校院校長會議上，仍有學校擔心，若大專校院自行選送學生出國研修或實習，恐怕仍會被取消資格。

教育部則表示，為更積極鼓勵經濟弱勢學生增進國際經驗，教育部和衛福部協調，已經修正「低收入戶及中低收入戶學生參加教育部、大專校院選(薦)出國研修或國外專業實習返國後專案性補助計畫」，放寬原具低收入戶或中低收入戶資格者，出國研修或實習超過183日，可以根據該辦法，申請學雜費減免，而且不限於教育部下的「學海飛颺」或學海逐夢（含新南向學海逐夢）等計畫，包含大專校院自行選送學生出國研修或實習，也可比照辦理。