蔣萬安才質詢完！全台接連跳電　朱立倫：蘇貞昌電火球欠電

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨立委蔣萬安在質詢時要求行政院長蘇貞昌必須承諾，未來不會再發生「大停電」的情況，蘇竟反嗆「你祖父還承諾反攻大陸」。近日桃園機場、台南、萬華地區接連又發生停電情況，國民黨主席朱立倫今（14日）受訪時以台語抨擊，「欠電的電火球、行政院長真沒效！」

朱立倫表示，最近地方都說民進黨讓台灣缺電、跳電，「欠電的電火球、行政院長真沒效」（台語），這是地方百姓的心聲，電火球若是缺電、跳電，真的就沒用，所以拜託不要再耍嘴皮，趕快好好做事情，讓台灣有足夠的能源，不要意識形態治國。

蔣萬安昨（13日）表示，國會議員基於職責，在國會殿堂反映人民心聲、強力監督及質詢政府，這是天經地義，也是《中華民國憲法》保障的制度，但堂堂行政院長卻在國會殿堂發洩情緒之後，繼續口出惡言進行人身攻擊，這是沒有肩膀的閣揆，也是不負責任的政府。

蔣萬安指出，這2天看到國民黨的民意代表集中火力，就只關心一件事，希望解決民生用電狀況、穩定供電；反觀民進黨的民意代表卻只在乎蘇貞昌的面子，這不符合民眾的期待。

蔣萬安也再次呼籲民進黨，多1分鐘討論如何解決用電問題，少1秒鐘噴政治口水。

▼行政院長任內台灣發電量（蔣經國VS蘇貞昌）。（圖／國民黨提供）