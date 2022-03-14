蘇貞昌槓蔣、侯！柯文哲先勸「不要吵架」　過不到5分鐘又批這句

記者袁茵／台北報導

行政院長蘇貞昌近日火力全開，除了日前因為停電議題與立委蔣萬安唇槍舌戰，13日赴新北市政府大樓時稱沒人感念他，疑似在暗酸新北市長侯友宜。針對近期蘇貞昌各種言論，台北市長柯文哲先說，不要再吵架了，趕快解決問題好不好，但過不到5分鐘又批評，朝野團結是團結在以總統蔡英文為中心的黨中央嗎？

▲柯文哲14日出席「2022台北千萬要結婚 結婚送千萬」頒獎暨宣傳記者會。（圖／記者袁茵攝）

針對蘇貞昌近期槓上蔣萬安、侯友宜，似乎是在拉抬選舉？柯文哲14日出席「2022台北千萬要結婚，結婚送千萬」頒獎活動時回應，台灣現階段不需要解釋問題的人，而是要解決問題，缺電就是問題，自己現在有些擔憂，台電要蓋變電所，但設計圖都沒送來，「那什麼時候會蓋好？難道我未來7年台北市重大工程全部要限電嗎？那還得了！不要再吵架了，趕快看事情怎麼解決。」

被問到蘇貞昌言論是否有助於民進黨團結？柯文哲並未正面回應，僅說「哎唷！我都不想講。」趕快解決問題比較重要，吵架沒有用，罵沒有用，趕快解決問題好不好。

不過，過了不到5分鐘，關於蘇貞昌稱台電已經做很好，呼籲朝野團結面對困境一事，柯文哲則改口酸說，「你們要趕快去解決，你每天喊團結，他的團結就是團結在以小英（總統蔡英文）為中心的黨中央？」