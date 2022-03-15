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高中生吃速食拒收餐盤　被勸反嗆：顧客就是上帝，自己收是蠢

▲▼ 漢堡,速食 。（圖／pixabay）

▲吃速食拒收餐盤垃圾被攔住，高中生反嗆「顧客就是上帝唉，自己要收不是蠢嗎」。（圖／翻攝自pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在臉書社團「爆怨公社」表示，她日前與朋友約到一間速食店用餐，好不容易等到一群高中生要離開，結果對方卻不願意收垃圾，還酸她「顧客就是上帝唉，自己要收不是蠢嗎」，讓她非常傻眼，並感嘆「拜託這些學生有點公德心吧」。

原PO在爆怨公社說，前幾日約了朋友在速食店聚會，由於剛好是下班尖峰時間，內用的位置幾乎都被佔滿了，好不容易等到一群高中生收拾包包準備離開，她趕緊讓朋友去佔位置，自己則是去點餐，不料回來時卻看見，朋友跟學生疑似發生糾紛，一問才知道是這群高中生不願意收拾垃圾與食物殘渣。

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朋友請這群高中生收乾淨，不料對方回答「你不會收喔，我們幹嘛要收，花錢來這邊吃東西，又不是來工作」。她聽了立刻反問「對，我們也不是工作人員，我們是消費者，那麼請問為什麼我們要收你們製造的廚餘」。

沒想到高中生竟然嗆她「那你們去找服務人員來收啊，去美食街吃東西，也都是那些清潔工在收，幹嘛要我們收，顧客就是上帝唉，自己要收不是蠢嗎」，最後一群人浩浩蕩蕩地離開現場了。

她感嘆，「儘管速食店沒有公告，一定要客人自己處理餐盤，但對於人流量較大的速食店來說，也是為下一位客人方便，試想如果自己遇到上一位客人留下來的一堆垃圾，請問誰心情會好」、「拜託這些學生有點公德心吧」。

其他網友看了紛紛表示，「連我家三歲小孩都會自己拿去丟了，呵呵」、「速食店就是標榜自助式，所以才自己取餐自己收，店員會收，是因為有些殘廢以為付錢最大」、「教育失敗，還客人是神勒，真的死屁孩」、「素質有夠差，家教很失敗」。

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