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胖老爹跌落神壇？「隨買隨有」他疑過氣　網另推1連鎖炸雞神店

胖老爹（圖／記者黃君瀚攝）

▲有網友發現，近來胖老爹好像隨買隨有，不像以往需要等很久。（圖／記者黃君瀚攝）

記者黃品臻／綜合報導

美式炸雞胖老爹5年前突然爆紅，不僅以黑馬之姿崛起，分店也是一間一間接著開，店面也經常能看到排隊的人龍，不過有網友提出觀察，發現過往都需提前預訂的胖老爹，現在卻好像隨時都能買到，讓他困惑是不是過氣了？

一名網友在PTT的Gossiping板上以「胖老爹過氣了嗎？」為題發文表示，「之前分店一間一間狂開，一定要提前一小時打電話訂，門口永遠有人排隊，現在好像隨時買都有，是過氣了嗎？有沒有八卦。」

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文章一出，不少網友都認為，主因還是價格太高，「過氣很久了，價格也沒多漂亮」、「漲價後就沒什麼人買了」、「價格問題啦，調漲2次，就沒人想買了」、「漲價後就下神壇了」、「最近漲完價後毫無CP值可言，已放生」、「好吃但太貴」、「是太貴吧！口味算不錯阿」、「我覺得好吃啊，但不知道在貴什麼」。

另外也有不少網友提到，比起胖老爹，還有一家連鎖炸雞店更好吃，「昌平屌打胖老爹，還更多汁」、「昌平炸雞王棒棒」、「昌平>>>>>>>（大於）胖老爹」、「過氣了，昌平好吃多了」、「我吃昌平」。

▲▼有網友認為昌平炸雞王比胖老爹好吃。（圖／翻攝自Facebook／昌平炸雞王 台中昌平總店）

▲相比胖老爹，有網友更推薦昌平炸雞王。（圖／翻攝自Facebook／昌平炸雞王 台中昌平總店）

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