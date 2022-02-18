　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

1元吃炸雞！肯德基連續10天優惠券曝　5種人氣美食1元就爽吃

▲▼（圖／記者周宸亘攝）

▲炸雞控必吃！肯德基推出限時「新春開運優惠券」，5種人氣美食加1元就爽吃，還有「七大優惠激省套餐」。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者林育綾、蕭筠／綜合報導

炸雞控快來！肯德基推出限時「新春開運優惠券」，其中預定快取祭出5種人氣美食「加1元多1件」，包括炸雞、薯條、雞米花等都有；此外還有外帶內用均適用的「七大優惠激省套餐」最低下殺58折，讓消費者有感省錢又吃得滿足。

肯德基「新春開運優惠券」自2/19至2/28日連續10天舉行，在「預定快取」方面祭出「加1元多1件」優惠，包含勁爆雞米花(大)、香酥脆薯(中)、4塊上校雞塊，都可享有加1元多1件。此外凡購買任一桶餐，加1元即可多享有1塊咔啦脆雞；任一XL套餐，加1元多一份小薯，讓消費者一元吃出大滿足。

另外優惠券也祭出「七大優惠激省餐點」，外帶內用都適用，包含炸雞控最愛的咔啦脆雞、咔啦雞腿堡與上校雞塊等多樣經典產品組合，餐點折扣「最低下殺58折」，無論個人獨享或多人同享，都可以以開運吃飽飽，例如只要花139元就能一次獲得咔啦脆雞、咔啦雞腿堡和勁爆雞米花等3樣超經典組合，大口享用美味又划算。

▼肯德基2/19-2/28推出新春開運優惠券，點圖可放大。（圖／業者提供）

▲▼肯德基2/19-2/28推出新春開運優惠券，點圖可放大。（圖／業者提供）

●麥當勞

麥當勞即日起至3/22祭出2022最新「虎年開春優惠券」，一共有「加1元多1件」、「超爽大餐100元起」、「雙人共享200元起」、「早餐加1元多1件」、「早餐加5元享38元冷／熱飲」、「有氧雙人早餐」及數位限定的「雙人暖心200元起」等7大優惠，整張券最高現省2920元。

▲麥當勞虎年開春優惠券。（圖／業者提供）

●漢堡王

而漢堡王即日起至3/31也推出優惠券，這次大手筆祭出超過50種優惠組合，其中最划算的就是6款漢堡及6款點心直接「買1送1」，像是起司醬洋蔥圈牛肉堡、煙燻辣椒小怪獸香豬脆雞堡、人氣小華堡、BK雞塊、辣薯球等通通有，以及6款點心第2件5折吃，有黃金雞翅、咖啡聖代、洋蔥圈等一次滿足。

此外還有超值選、個人超省餐、雙人激省餐及早餐限定優惠，讓速食控從早吃到晚還能省錢。提醒該活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東等火烤專賣店不提供，並以門市實際供應為主。

▲▼漢堡王最新優惠券祭出超過50種優惠組合。（圖／業者提供，點圖可放大）

►這個「大同電鍋」超帥！

ET快訊
謝祖武靈堂前情緒失控！　眼眶全是淚
快訊／台南確診女「在孕產SPA工作」！足跡公布
快訊／低溫特報發布！首波寒流要來了「連3天18縣市不到10°
快訊／跟北市確診者KTV唱歌！台南女「沒戴口罩」遭傳染
快訊／北部聚餐團足跡公布　全聯、屈臣氏、捷運松山線、淡水線
快訊／高雄科技廠員工染疫！　15足跡曝
快訊／汪建民爆失蹤！　「手拿借據照」狼狽樣曝光
快訊／新北＋7！全與房屋代銷聚餐團相關　分布4個行政區
陳時中正面表態！　「能夠選就一定會辭」
男大生壓車滑向法拉利慘死！　科技總座堅持沒超速...車鑑打臉
快訊／本土Omicron再增1重症！　輕症半數喉嚨痛
自費隔離爭議！陳時中宣布：12／14～2／14防疫旅宿費由中

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

1元吃炸雞！肯德基連續10天優惠券曝　5種人氣美食1元就爽吃

網購激省抗漲滿額送買菜金　逆勢推三層衛生紙每包省30%

大杯拿鐵只要35元！超商「咖啡包月65折」爽喝　捐款再免費喝美式

美國神奇新配方　免挨針也能訂製夢想中的自己！

全聯漫威公仔集全套可抽「65萬鋼鐵人」！蒐集攻略看這裡

開搶了！超商連3天「衛生紙下殺3.6折、大杯拿鐵買1送1」

iPhone 13買再賺逾7千回饋　AirPods Pro最殺2千有找

選擇具雙重營養鮮乳　減少孩童室內外潛藏威脅

西門町大火波及NIKE！民眾當下排買「這雙限量鞋」　業者關店：清理中

爆紅黑科技褲成仿冒夯品　東森購物遭假貨賣家冒名、盜照提醒勿上當

小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？

短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

84萬台幣買陸製「可拆貨櫃屋」　澳洲男蓋出2房1廳1衛加廚房！

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

妻認真問「犯罪會替我坐牢？」　尪皺眉0求生慾喊：作夢吧妳！

肖想弟弟的蛋！雪橇犬變背後靈　悄「伸掌拍背」討食...下秒遭回擊

隋棠穿寬鬆洋裝爆「又懷了4寶」！　經紀人解答：本人也很驚訝

飯店房客偷抽菸誤觸火警鈴　群人包櫃台逼道歉引網熱議

汽車換道誤判距離撞分隔島　輪胎跳起側翻90°駕駛受困

熟睡被吵醒！主子氣瘋暴打+談判　萌弟「手機護身」戳爪子求原諒❤

1元吃炸雞！肯德基連續10天優惠券曝　5種人氣美食1元就爽吃

網購激省抗漲滿額送買菜金　逆勢推三層衛生紙每包省30%

大杯拿鐵只要35元！超商「咖啡包月65折」爽喝　捐款再免費喝美式

美國神奇新配方　免挨針也能訂製夢想中的自己！

全聯漫威公仔集全套可抽「65萬鋼鐵人」！蒐集攻略看這裡

開搶了！超商連3天「衛生紙下殺3.6折、大杯拿鐵買1送1」

iPhone 13買再賺逾7千回饋　AirPods Pro最殺2千有找

選擇具雙重營養鮮乳　減少孩童室內外潛藏威脅

西門町大火波及NIKE！民眾當下排買「這雙限量鞋」　業者關店：清理中

爆紅黑科技褲成仿冒夯品　東森購物遭假貨賣家冒名、盜照提醒勿上當

快訊／三重幼兒園4歲童確診　新北急篩400人結果出爐

汪建民被爆「有認識地下錢莊」！3年前牽線澎恰恰借錢…幫周轉細節曝

輸給隊友！俄花滑少女摘銀疑比中指　哭花怒罵：恨死你們每個人

林昱珉受響尾蛇高度重視　簽約金國際球員最高

汪建民3年前欠債500萬挨告詐欺！　阿嬤級粉絲借出老本討不回

快訊／高雄科技廠停工！員工吃飯唱歌染疫　392人檢驗結果出爐

快訊／台南確診女「在孕產SPA工作」！足跡曝：高鐵、銀行、市場

不滿手術結果電桿貼「無良醫師、詐騙」　莽男下場曝光

快訊／低溫特報發布！首波寒流要來了「連3天18縣市不到10°C」

宗教聚餐團染疫擴散！已24人中鏢　高雄北上參加5中3

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

消費熱門新聞

超商連3天衛生紙下殺3.6折、拿鐵買1送1

西門町大火波及NIKE業者關店清理

果粉省錢　iPhone 13買再賺逾7千回饋

美國神奇新配方訂製夢想中的自己

超商咖啡包月65折爽喝！拿鐵只要35元

1元吃炸雞！肯德基連續10天優惠券

全聯漫威公仔集全套可抽「65萬鋼鐵人」

全聯漫威公仔還能這樣用！網讚：看了好想要

全家物流卡逾7天貨還沒到！業者回應了

選擇具雙重營養鮮乳　減少孩童室內外潛藏威脅

超夯「咖哩炸雞桶」升級回歸了！

超商連3天「拿鐵買1送1」！

日本人吃不胖變身小姊姊靠這一味

「深夜運動」太頻繁　女星速消肚子一圈肉

更多熱門

相關新聞

超狂「蝦猴酥+蚵仔煎」比薩開吃了！

超狂「蝦猴酥+蚵仔煎」比薩開吃了！

超狂口味再一發！繼香菜皮蛋豬血糕、一口入魂拉麵比薩後，人氣比薩品牌「必勝客」又打造最新「蝦猴酥蚵仔比薩煎」，選用台灣經典小吃「蚵仔煎」結合超涮嘴「蝦猴酥」，每一口都是濃郁台味，搭配奶香十足的起司、特調甜辣醬，完美還原鹹香滋味，即日起限時限量開賣、售完為止。

「苗栗美食」TOP10出爐啦！

「苗栗美食」TOP10出爐啦！

肯德基「不務正業」竟開始賣衣服

肯德基「不務正業」竟開始賣衣服

速食店爽嗑「1元點心」剩11天

速食店爽嗑「1元點心」剩11天

這不是肯德基！這地區KFC爆「炸雞缺貨」

這不是肯德基！這地區KFC爆「炸雞缺貨」

關鍵字：

肯德基炸雞速食

讀者迴響

熱門新聞

貨輪失火全員棄船　4000輛保時捷還在燒

丟丟妹停播真相被挖！爆爸爸遭持槍劫千萬

飛日本「價格曝」！網傻眼：日幣嗎？

巴戈兩個女兒「被擋在門口」見父最後一面留遺憾

Amber淚揭「胸下性感疤」真相：螺旋槳正中我胸膛

嗆台灣沒快車　網紅改車沒錢付影片曝

Keanna深夜直播反擊！祈錦鈅嚇壞留言：我很抱歉

新北米糕小開偷吃人妻「鹹濕對話曝光」　綠帽尪怒起底

正妹工傷「右腿截肢」被老闆1萬打發　含淚1句話逼哭人

172年僅2次！「虎年虎月虎日虎時」求財方式曝

巴戈女兒「巴鈺有沒收到簡訊？」

交往6年無性！女友驚曝真相「又髒又噁」

澎湖元宵劃下句點　最重黃金龜得主出爐

辣妹潛水被拉開三角褲　竟是教練幹的

3縣市大雨特報！強烈冷氣團3天橫掃全台

更多

最夯影音

更多
小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？

小S曝「生許老三是因為喝醉了...」　初次上摩鐵「點水餃48顆」曾國城驚：怎麼算的？
短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

短褲妹想開玩笑「拍頭打招呼」　苗栗男抓狂怒推：我們又不熟！

84萬台幣買陸製「可拆貨櫃屋」　澳洲男蓋出2房1廳1衛加廚房！

84萬台幣買陸製「可拆貨櫃屋」　澳洲男蓋出2房1廳1衛加廚房！

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

妻認真問「犯罪會替我坐牢？」　尪皺眉0求生慾喊：作夢吧妳！

妻認真問「犯罪會替我坐牢？」　尪皺眉0求生慾喊：作夢吧妳！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面