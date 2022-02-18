1元吃炸雞！肯德基連續10天優惠券曝　5種人氣美食1元就爽吃

▲炸雞控必吃！肯德基推出限時「新春開運優惠券」，5種人氣美食加1元就爽吃，還有「七大優惠激省套餐」。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者林育綾、蕭筠／綜合報導

炸雞控快來！肯德基推出限時「新春開運優惠券」，其中預定快取祭出5種人氣美食「加1元多1件」，包括炸雞、薯條、雞米花等都有；此外還有外帶內用均適用的「七大優惠激省套餐」最低下殺58折，讓消費者有感省錢又吃得滿足。

肯德基「新春開運優惠券」自2/19至2/28日連續10天舉行，在「預定快取」方面祭出「加1元多1件」優惠，包含勁爆雞米花(大)、香酥脆薯(中)、4塊上校雞塊，都可享有加1元多1件。此外凡購買任一桶餐，加1元即可多享有1塊咔啦脆雞；任一XL套餐，加1元多一份小薯，讓消費者一元吃出大滿足。

另外優惠券也祭出「七大優惠激省餐點」，外帶內用都適用，包含炸雞控最愛的咔啦脆雞、咔啦雞腿堡與上校雞塊等多樣經典產品組合，餐點折扣「最低下殺58折」，無論個人獨享或多人同享，都可以以開運吃飽飽，例如只要花139元就能一次獲得咔啦脆雞、咔啦雞腿堡和勁爆雞米花等3樣超經典組合，大口享用美味又划算。

▼肯德基2/19-2/28推出新春開運優惠券，點圖可放大。（圖／業者提供）

●麥當勞

麥當勞即日起至3/22祭出2022最新「虎年開春優惠券」，一共有「加1元多1件」、「超爽大餐100元起」、「雙人共享200元起」、「早餐加1元多1件」、「早餐加5元享38元冷／熱飲」、「有氧雙人早餐」及數位限定的「雙人暖心200元起」等7大優惠，整張券最高現省2920元。

▲麥當勞虎年開春優惠券。（圖／業者提供）

●漢堡王

而漢堡王即日起至3/31也推出優惠券，這次大手筆祭出超過50種優惠組合，其中最划算的就是6款漢堡及6款點心直接「買1送1」，像是起司醬洋蔥圈牛肉堡、煙燻辣椒小怪獸香豬脆雞堡、人氣小華堡、BK雞塊、辣薯球等通通有，以及6款點心第2件5折吃，有黃金雞翅、咖啡聖代、洋蔥圈等一次滿足。

此外還有超值選、個人超省餐、雙人激省餐及早餐限定優惠，讓速食控從早吃到晚還能省錢。提醒該活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東等火烤專賣店不提供，並以門市實際供應為主。

▲▼漢堡王最新優惠券祭出超過50種優惠組合。（圖／業者提供，點圖可放大）