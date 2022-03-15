台南「邱家小卷米粉」宣佈漲價「1碗100元」　業者：漲一點點

▲台南邱家小卷米粉目前已搬遷到新位置，並調漲價格為每碗100元。（圖／記者蔡玟君攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

今年面臨各種缺貨、漲價風潮，人民的荷包恐難以承受。台南國華街排隊名店「邱家小卷米粉」搬遷後宣佈漲價，將本來一碗90元的小卷米粉調漲10元至100元的價格。對此，業者表示，因運費漲價牽連，海鮮類商品都會漲一點點。

邱家小卷米粉13日表示，15日將於位於國華街3段253號的新店面試營運，但受到近期原物料高漲，為了維持食材新鮮、品質並合理反映成本，將小卷相關品項價格調整為100元，「感謝您的光臨與惠顧，謝謝。」

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▲孫家小卷米粉老闆表示，不會調漲價格，有賺錢就好。（圖／翻攝孫家小卷米粉Google地圖）



據《東森新聞》報導，邱家小卷米粉的老闆表示，現在運費漲價，所以海鮮類的產品都跟著漲價，小卷也包含其中，因此他們才會將價格從每碗90元調漲到每碗100元。此外，葉家小卷米粉也將價格調漲到每碗110元。

有漲價的店家，相對也有凍漲的。孫家小卷米粉老闆表示，因為他們的店面位置與其他間不同，房租相對便宜，員工也只有兩人，因此不需要調漲價格，維持80元價格，「有賺就好，有賺就好了啦」。

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