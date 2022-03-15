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省荷包靠這！超商限時「兌點半價吃」開跑　免費咖啡、25元燉飯都有

▲▼全家咖啡 。（圖／全家提供）

▲超商點數兌換優惠快看 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

最低花10元爽吃！這次為針對去年點數即將到期的消費者，有超商祭出限時「點數兌換好康優惠」，網羅超過百項商品用半價就能換到，像是零食、鮮食、日用品都有，尤其經典咖啡還能直接用點數免費換喝，即日起至4月5日正式登場。

▲▼全家點數兌換優惠。（圖／業者提供）

▲超過百款商品可「兌點半價吃」。

月中想省荷包就快拿點數救急，為因應去年累積的點數將在3月31日到期，全家網羅超過百款商品「兌點半價吃」優惠，最低只要用400點就能以5折換購，像是有「媽媽煮藝」的冷凍杯裝商品，只要花400點加23至25元就可換到義大利麵、燉飯、炒飯等，零食也是400點加15元就有樂事、多力多滋等選擇，數量有限、售完為止。

而上班族最愛的咖啡部分，也可以用12000點免費換到4杯大杯經典美式或3杯大杯經典拿鐵，中杯單品美式、拿鐵等也能用點數免費換，即日起至4月5日限時開跑。

▲▼頂呱呱最新電子優惠券。（圖／業者提供）

▲▼頂呱呱最新電子優惠券爽吃買1送1。

▲▼頂呱呱最新電子優惠券。（圖／業者提供）

除了到超商用點數爽吃半價美食外，速食店也有最新超殺小確幸，頂呱呱祭出最新電子優惠券，一共有2大限定優惠，包括地瓜薯條、阿勇雞塊、甜甜包、辣味雞翅及35元飲品5大餐點享「同品項買1送1」，加碼吃「5種招牌雙拼組合下殺73折」，像是有呱呱包加辣味雞翅、呱呱包加地瓜薯條及阿勇雞塊等，通通百元有找，即日起至4月15日限定開吃，只要到店出示優惠券畫面即可享優惠。

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