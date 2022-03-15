台灣6年4次大停電　蔣萬安轟蘇貞昌：只推給基層？

▲蔣萬安要蘇貞昌承諾未來不停電，蘇並未承諾。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

全台跳電事件頻傳，國民黨立委蔣萬安在質詢時要求行政院長蘇貞昌必須承諾，未來不會再發生「大停電」的情況，蘇竟反嗆「你祖父還承諾反攻大陸」。蔣萬安14日表示，民進黨SOP就是檢討報告推給基層人員疏失、然後再要更多的錢，蘇貞昌不敢承諾，這是沒有肩膀的院長也是不負責任的政府。

蔣萬安指出，大停電不只影響民生影響產業很深，台灣從2003年到2015年不曾發生過任何大停電，但民進黨政府上台後，2016年開始這6年發生了4次大停電；民進黨政府操作的SOP就是檢討報告推給基層人員疏失，然後再要更多的錢，比如蔡政府就向立法院再要1000多億要更新電網。

蔣萬安說，民眾最卑微的要求只是希望政府穩定供電，這是政府最基本的責任也是人民最根本的要求，但是蘇貞昌完全不敢承諾，而且是用酸民式語言、不倫不類的比喻。

他諷刺，現在網路上面現在大家就說蘇貞昌自己承認不停電比反攻大陸還要困難，而且看到經濟部長王美花像路人甲一樣站在旁邊，完全突顯蘇貞昌不願意面對問題，對於人民需求不願回應，不敢承諾、不敢保證，這是沒有肩膀的院長，也是不負責任的政府。