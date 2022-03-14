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3年前放棄同額連任　前麥寮鄉長許忠富登記黨內初選

▲ 雲林縣前麥寮鄉長許忠富今日在麥寮鄉村長聯誼會會長蔡明宏等人陪同下，完成麥寮鄉鄉長民主進步黨內初選登記。圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 雲林縣前麥寮鄉長許忠富今日在麥寮鄉村長聯誼會會長蔡明宏等人陪同下，完成麥寮鄉鄉長民主進步黨內初選登記。圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣前麥寮鄉長許忠富今（14）日在麥寮鄉村長聯誼會會長蔡明宏等人陪同下，完成麥寮鄉鄉長民主進步黨內初選登記。許忠富強調，對麥寮還有未完的責任，他願意繼續承擔，已準備好克服萬難和鄉親攜手並進，讓麥寮晉升為活力、友善、幸福零碳綠鄉。 

2018年雲林縣五合一選舉麥寮鄉長選舉原本由尋求連任的許忠富同額競選，但許忠富卻在最後一刻宣布退選，表示準備投入2020年立委選舉，讓當時鄉代表會主席蔡長昆同額競選，一度引起地方人士反彈組成「廢票聯盟」抵制。

許忠富今表示，回顧3年多前放棄可以輕易連任鄉長的機會，為的是故鄉升級發展的艱鉅任務，幾經波折，未竟其功，也遭致排山倒海的責難，他知道鄉親是「愛之深，責之切」，所以深刻沈潛反省，並無時無刻牽掛著麥寮，惦記著鄉親的提攜之情。

許忠富指出，有次去剪頭髮，理髮師責怪他放棄鄉長連任，卻也鼓勵他東山再起，保證還是會投他，讓他非常感動，這3年多來他以麥寮志工的身分，透過立委蘇治芬為麥寮鄉親爭取許多建設，未來將會繼續顧人民、顧庄頭、顧麥寮，讓麥寮成為活力、友善、幸福的零碳綠鄉。
 
興華村長蔡明宏表示，許忠富在鄉長任內為麥寮爭取的建設，加總起來幾乎超過歷屆總和，除了公部門的補助經費外，也因為良好的溝通及互動獲得台塑企業的認同與大力支持，闢建了全國數一數二的社教園區，老幼婦孺、新住民、青少年等都照顧周到，「鄉長就是要選這樣有能力的人」。

▲ 雲林縣前麥寮鄉長許忠富今日在麥寮鄉村長聯誼會會長蔡明宏等人陪同下，完成麥寮鄉鄉長民主進步黨內初選登記。圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 雲林縣前麥寮鄉長許忠富今日完成麥寮鄉鄉長民主進步黨內初選登記。圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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