普丁才是全球首富？　專家驚揭他「身價之謎」資產恐達6兆

▲一些專家認為，俄國總統普丁是世上最有錢的人之一。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

美國商業雜誌《財星》（Fortune）報導，儘管估算數據非常稀少，但多位金融專家指出，普丁可能是世上最有錢的人之一，總資產甚至可能高達2000億美元（約為當時新台幣6兆元），比全球首富馬斯克還要富有。

克里姆林宮官方聲明，普丁年收入為14萬美元（約新台幣400萬元），名下擁有3輛汽車、一輛拖車以及2間分別為22坪和50坪的公寓。但據機密檔案巴拿馬文件及潘朵拉文件，普丁親信大多擁有上億美元財富，由此可知，他本人的資產肯定比克里姆林宮宣稱的更多。

俄國異議人士、政治分析師貝爾科夫斯基（Stanislav Belkovsky）於2012年估算，普丁握有全球最大天然氣開採企業Gazprom、石油天然氣公司Surgutneftegas的股份，個人淨資產達到700億美元。瑞典經濟學家、華府智庫「大西洋理事會」高級研究員艾斯侖德（Anders Aslund）研判，普丁資產約在1000億至1500億美元之間。

▲普丁的實際財富一直是個謎。（圖／達志影像／美聯社）



知名金融家、經濟學家和人權倡議者布勞德（Bill Browder）2017年向美國國會表示，他認為普丁是「世上最富有的人之一」，總資產達到2000億美元。如果屬實，他將比亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）、微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）甚至馬斯克更富有。

儘管俄羅斯、莫斯科官員及親政府人士紛紛遭受國際制裁，普丁目前卻未受到任何個人制裁。《紐約時報》指出，一些歐洲國家希望個人制裁排除普丁及俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov），保留外交解決方案的可能性。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）先前也表示，針對普丁的個人制裁具有「政治破壞性」，嚴重程度近似於切斷外交關係。

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