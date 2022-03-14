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快訊／桃園本土+1足跡曝　去過黑風堂+肯德基+麥當勞

▲桃園新增1例本土個案

▲市府召開防疫會議。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園14日新增1例本土個案，另有6例境外移入個案，年齡分布10歲至50多歲，其中境外2例為落地採檢陽性，4例為居家檢疫期間採檢陽性確診。衛生局長王文彥表示，本土個案（案21440）為30歲男性，ct值30，為台北市確診個案21359的朋友，13日安排職場採檢共計99人，檢驗結果皆為陰性，此案共計匡列居家隔離60位。

▲桃園新增1例本土個案

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▲桃園新增1例本土個案，相關接觸者已完成匡列採檢，足跡曝。（圖／市府提供）

衛生局長王文彥進一步說明，本土個案（案21440）為30歲男性，ct值30，為台北市確診個案21359的朋友，2月27日中午曾與案21359及其家人於餐廳用餐，3月11日因為案21359確診，市府衛生局接獲北市衛生局通知安排採檢確診，目前已掌握相關社區風險，並完成同住家人及友人7位接觸者採檢，結果皆為陰性，尚有1位檢驗中；另於3月13日安排職場採檢共計99人，檢驗結果皆為陰性，此案共計匡列居家隔離60位。

王局長表示，桃園社區採檢站今日共採檢112人，截至目前，桃園社區採檢站已累計採檢11萬8,552人，其中陰性11萬8,253人、陽性187人，檢驗中112人。市府持續進行社區健康監測，並開設中壢區中正公園及桃園區中路公園2處採檢站，提醒民眾曾出入確診者足跡場所，或覺得有採檢必要，可至社區採檢站採檢；若有發燒或上呼吸道症狀，務必就醫篩檢，希望早期監測，及早阻斷疫情擴散風險。

新聞處長詹賀舜表示，今日公布桃園個案21440之公共場所足跡，包含3月7日下午17時43分曾至龍潭區中正路「黑風堂丼飯」；3月8日下午17時39分至龍潭區北龍路「肯德基龍潭北龍餐廳」；3月9日下午17時34分至龍潭區北龍路「麥當勞桃園龍潭店」。

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