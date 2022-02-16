桃園新增1例本土個案　鄭文燦：市府擴大採檢448人均為陰性

▲桃園市16日新增1例本土確診個案，市長鄭文燦指出，市府擴大匡列個案就讀幼兒園448人，採檢結果皆為陰性。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市府16日下午召開疫情說明記者會，市長鄭文燦表示，根據中央流行疫情指揮中心今天公布桃園新增1例本土確診個案與1例境外移入個案，新增1例本土個案為桃園機場航警人員（案19763），經過疫調匡列，其非同住家人孫女確診，市府已擴大師生與陪同家長共計448人採檢，採檢結果均為陰性，全員須於2月19日進行二採，復課前須做快篩，快篩結果陰性始得復課。

鄭文燦指出，新增個案即航警就讀幼兒園的孫女（案19861），採檢結果為陽性、CT值18.8，市府針對其所就讀幼兒園進行擴大採檢，包括師生與陪同家長共計448人，已於今天上午採檢完畢，下午採檢結果出爐，448人皆為陰性，全員預計於2月19日進行二採，師生復課前須先做快篩，快篩結果陰性始得復課。此案因有同班與跨班情形，市府也針對94名相關接觸者匡列居家隔離，以確保幼兒園安全。

▲桃園市長鄭文燦表示，確診航警人員未說明實際足跡，市府衛生局將裁罰6萬元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦也針對案19763航警人員疫調情形提出說明，據桃園機場公司和航警局資料顯示，這名航警在機場從事確診者後送勤務，值勤中有穿著隔離衣並採取適當防護措施，市府衛生局於昨天進行疫調時，航警人員並未完整說明足跡，今天上午衛生局進行第二輪疫調，發現這名航警除曾與其孫女接觸，亦曾於2月13日前往北投，接送在北投某飯店工作女兒返回台北住處，衛生局已對其女兒進行匡列採檢與居家隔離，市府也已同步通知台北市政府衛生局進行進一步疫調。

鄭文燦還說，因該名航警人員昨天疫調時，未完整說明其與家人接觸情形，已違反《傳染病防治法》第43條規定，市府衛生局將對其裁處6萬元罰鍰。再次呼籲，疫調時應充分說明足跡與接觸情形，才能利於匡列採檢工作與降低社區風險。

鄭文燦強調，1月初至今疫情，多與桃園機場群聚事件有關，經合併後主要有3條傳播鏈，其一為聯邦銀行健行分行、西堤餐廳、亞旭電腦公司的傳播鏈，最後一名個案確診日在2月10日，昨天2名菲律賓籍移工是於居隔時採檢確診，並無社區風險；其次為錢都日式涮涮鍋、加貝爾幼兒園、美甲工作室的傳播鏈，最後一名個案在2月8日確診。至於日翊物流、農家樂小吃店的傳播鏈，最後一名個案則是在2月11日確診。市府以2月11日往後計算14天，為2月25日，市府將持續進行社區監測至2月底，以判斷社區風險。

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