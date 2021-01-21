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網傳桃園封城、隔離者趴趴走　市府：假資訊切勿散布！

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府21日表示，由於部立桃園醫院群聚感染新冠肺炎，擴大成社區感染事件，引發各界關注，近日竟出現網路及Line通訊軟體上流傳「居家隔離、自主健康管理的人仍到處趴趴走，桃園就48個」等不實數據與訊息，市府新聞處長詹賀舜澄清，這些資訊是假訊息，呼籲市民朋友切勿轉傳錯誤訊息，以免觸法。

▲網傳桃園封城、隔離者趴趴走…市府澄清

▲桃園市政府於部立桃園醫院週邊社區進行環境清潔消毒。（圖／市府提供）

詹處長表示，截至今（21）日桃園的10個本土案例，不管是院內感染或社區感染皆有感染源可尋，現依中央疫情指揮中心指示進行完備的防疫措施，桃園也無外傳的封城計畫。

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詹處長提醒，除八大場所外，市府也會將傳統市場納入強制佩戴口罩的場所，且停止試吃與試用、提高消毒頻率，衛生局之後也會進行公告，在宣導期後，民眾進入傳統市場未戴口罩，勸告不聽者可處以3000元到1萬5000元罰鍰。

詹處長強調，依照嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第 14 條，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金，請民眾接獲來源不明的疫情訊息，切勿隨意轉傳。

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