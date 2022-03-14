流感蠢蠢欲動！台東打疫苗送百元禮品　注意與新冠疫苗間隔期

▲台東自即日起全面開打流感疫苗，並贈送百元禮品做為奬勵。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為預防感染流感甚至導致併發重症，接種流感疫苗才是最有效的防治方式，為提升流感疫苗接種人口涵蓋率，台東縣流感合約院所自3月14日起接種流感疫苗，送100元衛教品，有等值禮券、精美碗組供您選擇！只要年滿6個月以上即符合免費接種資格，呼籲民眾要儘快接種，保障自身及周遭人員的健康，數量有限發完為止。

台東縣衛生局表示，我國流感季節約為每年11月至次年3月，接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，接種後保護力平均可達30至80％；對因流感而住院的保護力約有41％，對重症保護力則可達82％，尤其是高風險族群，其中包括65歲以上長者、學齡前幼兒、照顧六個月內嬰兒之父母、醫事防疫及禽畜從業人員均為流感重症高風險族群更應該盡快接種疫苗，一般接種後約6個月後疫苗會逐漸下降，因此，必須每年接種1次。

衛生局再次提醒，目前中央流感疫苗已擴大至6個月以上皆可接種，若民眾自2021年10月以後至今仍未接種，尤其是家中65歲以上長者、學齡前幼兒、照顧六個月內嬰兒之父母及醫事防疫人員等民眾請盡快完成接種。

另請注意流感疫苗須與新冠疫苗間隔7天以上才可接種，如欲施打流感疫苗前，請務必確認疫苗間隔時間以免白跑一趟，有關流感相關疑問，歡迎電洽鄉鎮市衛生所。