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大陸 大陸焦點 特派現場

陸專家：未打疫苗者　死亡率是已接種兩劑者的5倍

▲▼上海疫情。（圖／路透社）

▲上海疫情快速升溫，民眾排隊接受檢測。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸多省爆發Omicron疫情，大陸國家重大公共衛生事件醫學中心、華中科技大學同濟醫院感染科專家寧琴表示，一項分析已經證實，未接種2劑疫苗者感染新冠肺炎後的病死率，是接種2劑及2劑以上疫苗者的5倍。

寧琴提到，本輪本土疫情以Omicron變種病毒感染為主，突出特點是傳染性極強，傳播速度極快，且具有非常強的免疫逃逸能力，也就是說，兩劑疫苗接種不足以預防Omicron感染。

寧琴說，接種了疫苗仍被感染，不等於疫苗已失去了保護效力，統計顯示，中國已有85%的人口完全接種疫苗，遠高於美國65%的比例，「儘管接種疫苗很難預防Omicron感染，但卻能夠顯著降低感染後的重症率和死亡率。」

▲▼上海疫情。（圖／路透社）

寧琴指出，大陸一項針對Omicron的分析證實，未接種2劑疫苗者感染新冠肺炎後的病死率，是接種2劑及2劑以上疫苗者的5倍，其中，80歲及以上老年人中，未完全接種疫苗的病死率是8.19%，完全接種疫苗者為1.26%；70—79歲老年人中，未完全接種疫苗的病死率是2.19%，完全接種疫苗者為0.23%；60—69歲老年人中，未完全接種疫苗的病死率是0.71%，完全接種疫苗者為0.04%。

同時，美國CDC的統計也顯示，未接種疫苗者新冠死亡率是完全接種疫苗者的14倍、是加強接種疫苗者的41倍。

寧琴強調，盡早完成第二針和加強針接種，是保護好自己和家人的重要手段，也是大陸能夠在全球疫情肆虐的情況下實現動態清零，避免出現疫情規模性反彈的重要依託，「建議符合條件的市民積極主動完成疫苗接種，同時堅持做好戴口罩、勤洗手、多通風、保持社交距離等個人防護措施。」

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