上海醫院爆院內感染　護士「抗議防護不足」竟遭醫生毆打！

記者蔡紹堅／綜合報導

上海疫情持續升溫，但一間發生院內感染的醫院卻傳出醫生打護士的事件，影片曝光之後在網路上引起大量關注。知情網友透露，醫院發現了陽性病人，但卻遲未上報，召回了大批護士協助照顧病患，卻未提供足夠的訓練，也未派發防護裝備，護士不滿抗議之後，反而遭到醫生毆打。

網友指出，衝突發生在上海市第六人民醫院，他的老婆是急診科的一線護士，3月6日凌晨被緊急召回醫院全院檢測，因為發現住院的病人陽性，「整個電腦系統只有4日辦住院之前的一張快速核酸報告，說明病區醫生並未依照規定在24小時內開具普通核酸複檢，到了第3天才想起來，陽性了報告也不敢上傳，後面陸續爆出更多陽性，所有報告都沒上傳，高層也不敢把消息徹底公開。」

▼護士不滿沒防護就被要求進感染區，與院方高層理論。（圖／翻攝微博）



網友表示，更誇張的是，醫院在召回大量員工的情況下未合理安排吃住問題，大家只能自己找地方打地鋪，而且在出現陽性的情況下，高層還把感染科的病人轉移至急診4樓日間病房，「日間病房只是普通病房，不具備收治感染科病人的條件，事先也沒準備物資，高層也未派感染專科護士過來，直接派急診護士去照顧這些感染科的病人，也沒提供培訓、上課。」

網友提到，從3月9日開始天天爆出病人、家屬陽性，整個急診還沒封層管理，陽性家屬多次跑來一樓搶救室看病，直到3月11日高層睡醒了，才想起來要封層，但日間病房根本沒有物資。

網友指出，3月12日感染科的醫生也陽性，所有日間醫護都是密切接觸者，物體、空氣都是病毒，也包含睡在地上的護士蓋的被子，護士們開始暴動，強烈要求院方將病人、家屬還有工作人員全部轉移出去，可是院長卻推三阻四，強調「沒有傳染」，可是自己卻穿得全副武裝。

▼醫護發生肢體衝突。（圖／翻攝微博）



網友表示，3月12日晚上發生了醫生毆打護士的情況，因為護士不願意在明知沒有任何防護措施，也沒辦法保證安全的情況下去日間病房，最扯的是，醫生一邊打人還一邊說，「你們不願意去，我就打到你們上去！」

事件網路上引起很大關注，許多網友都感到難以置信，「瞞報疫情加上毆打護士，不敢相信是上海發生的事！」「環境有多惡劣才能把護士逼成這樣？」「沒有防護就叫別人上戰場，自己躲在後面卻全副武裝？」

隨著關注度升高，上海市第六人民醫院14日也發表了聲明，表示就網上傳播的有關市六醫院急診部醫務人員發生肢體衝突的視頻，經查確有其事，對此深感愧疚，目前醫院對此事正在進行調查。

聲明還提到，有關部門已經向社會披露了上海市六醫院在對住院病人進行風險排查時發現一外省來滬住院病人核酸檢測陽性、在隨後的排查中又陸續發現陽性感染者的情況，經疾控部門復核確認的陽性感染者已經公佈，「目前，上海市衛健委已組織市級指導組和專家組進入六院開展指導和幫助，及時督促整改。六院將在上級指導下做好醫務人員、患者及家屬的防疫和生活物資保障，確保防疫工作平穩有序。」