陸多地行程碼系統一度崩壞　民眾站門口1小時「掃不出來」

▲大陸民眾在疫情下出行，須提供大數據行程卡作為進出各地重要依據。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸再度出現新冠Omicron疫情，民眾倚靠的大數據「行程碼」成為出行時的重要憑證。不過，多地民眾今（14）日上午發現，手機裡行程碼軟體開啟後，持續「轉圈圈」，難以加載結果，也有跳出網路不穩或無法登入的情況，甚至有網友在微博上發文，「堵門口1小時，一直收不到碼，總算出來了。」

▲大陸大數據行程卡系統14日上午一度崩潰。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，來自湖北武漢、北京、河南鄭州等地網友發微博稱，「行程碼崩了」。多名網友曬圖表示，其「通信行程卡」無法顯示，查詢結果顯示簽名密鑰不正確，或是當前網路不穩定。不少網友表示，出行、上班因此受到影響。

據了解，提供網路服務的中國移動及中國聯通相關人員表示，關於行程碼崩潰的問題，正在緊急處理，恢復正常時間暫未收到通知，因疫情影響，今天行程卡查詢量突增，為保障系統平穩運行前端應用採取了限流措施，限流正在優化和恢復中，可以採用發送短信（簡訊）方式查詢行程。

▲有民眾在微博上抱怨，行程卡無法使用而讓自己站在門口1小時。（圖／翻攝澎湃新聞）

通信行程卡是2020年新冠疫情發生後緊急上線的抗疫公益服務，也是大陸各地政府及民間對民眾出行防疫安全的重要憑證。隨著系統使用人數不斷增加，後台工作人員一直在擴增容量。2021年8月時，行程卡也曾因查詢量暴增出現無法使用的情況。

相關人士建議，如欲系統崩潰情況，可發送簡訊至電信營運商，透過簡訊回傳近14天內曾到訪和駐留的城市。該訊息顯示稱，「如有需要，可出示此查詢結果。此業務為公益服務，查詢結果僅供參考，不作為最終判定依據。」