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國防部6年15起重大意外　墜機9次、17人殉職

▲幻象2000。（非當事圖／ETtoday資料照）

▲幻象2000。（非當事圖／ETtoday資料照）

政治中心／台北報導

台東志航基地14日上午11時25分一架幻象2000單座戰機光點消失，飛行員黃重凱中校在台東外海跳傘逃生，目前已由黑鷹直升機救起，人員平安，但事故原因仍有待調查。《東森新媒體ETtoday》回顧過去6年期間，國軍共發生15起意外事件，其中9起墜機，共釀17人殉職，包括前參謀總長沈一鳴。

以下為6年來國軍重大意外事件內容：

2016年雄風三型反艦飛彈誤射事件

中華民國海軍於2016年7月1日規畫在左營軍港水星碼頭內對500噸級金江號巡邏艦（ROCS PGG-610）進行年度甲類操演驗收，但在進行系統檢查時，由於人為因素導致錯誤發射一枚雄風三型反艦飛彈，射入澎湖縣望安鄉東吉嶼的東南方海域，擊中一艘高雄籍漁船駕駛艙，造成船上人員一死三傷。

2016年CM-11勇虎式戰車失衡墜溪

陸軍裝甲第五六四旅於2016年8月16日，在屏東恆春執行漢光演習預畫校閱科目，一輛CM-11勇虎式戰車疑似煞車故障造成戰車失衡，不慎翻覆陷入恆春鎮網紗溪，車上5人，上兵駕駛1名逃生，3名官兵（下士副車長兼射手、一兵裝填手、上士派代安全軍官）不幸當場身亡，陷入昏迷的中尉排長與死神搏鬥數天後仍不幸逝世。

2017年飛彈快艇擦撞娛樂船北洋號

海軍光華六號飛彈快艇於2017年3月18日執行任務，但卻在鼻頭角北方9浬處，撞上北洋號娛樂漁船，造成漁船船頭受損，所幸無人受傷，而目前漁船已返抵碧砂漁港，飛彈快艇則回到基隆港。

2017年幻象2000失聯

上尉何子雨於2017年7日駕駛幻象2000執行任務，未料卻在晚間6時43分時，該架飛機卻突然自雷達上消失，經搜救後仍未尋獲何子雨；2018年於消失光點附近找尋到戰機碎片殘骸，官方認定何子雨因公失蹤，半年後按程序宣告死亡，之後追晉少校軍階。

2018年F-16戰鬥機失聯墜毀

空軍一架F-16戰鬥機於2018年6月4日進行漢光三十四號演習，戰機卻突然從雷達光點上消失，下午1時43分確認墜毀於基隆粗坑附近山區，負責駕駛的是吳彥霆少校殉職，疑似飛機殘骸在瑞芳滴水子路29號發現。

2020年UH-60M黑鷹直升機墜毀

空軍一架UH-60M黑鷹直升機於2020年1月2日出勤，但卻失事墜毀於新北烏來山區。機上13名乘員中，包含時任國防部參謀總長沈一鳴空軍上將、國防部政治作戰局副局長于親文空軍少將、國防部參謀本部情報參謀次長室助理次長洪鴻鈞陸軍少將等階將領及國防部參謀本部首任總士官長韓正宏陸軍士官長等8人死亡，其中沈一鳴殉職前軍階達二級上將，使這次空難成為歷來國軍高級將領搭乘專機失事中，殉職將領軍階最高的紀錄。

2020年海軍陸戰隊漢光演習膠艇翻覆

海軍陸戰隊99旅於2020年7月3日進行漢光演習預演時，疑因海象不佳導致膠艇翻覆，艇上7名官兵全數落海，造成3人不幸罹難；上兵蔡博宇在家屬同意下放棄急救，拔管宣告死亡，上士陳志榮、中士操舟手阿瑪勒．道卡杜經全力搶救後亦不幸殉職。

2020年OH–58D聯合操演墜機

一架OH-58D戰搜直升機於2020年7月17日進行國軍漢光36號演習，任務完成後先前往新竹基地整補，起飛後發現引擎轉速過慢，啟動迫降程序最後墜落新竹機場，造成駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉2員不幸殉職。

2020年金防部M41A3戰車翻車

陸軍金門防衞指揮部於2020年10月8日進行「聯合反登陸操演」，一輛型號M41A3戰車疑似車速過快翻覆，起火燃燒，造成2名軍人1死1傷，中士林楷強當場死亡。

2020年F-5E戰機墜海

空軍台東志航基地於2020年10月29日發生F-5E戰鬥機墜海起火意外，飛行員朱冠甍執行任務時因發動機故障，跳傘逃生，被救起後送醫不治。

2020年F-16A墜海

空軍第5聯隊蔣正志上校2020年11月17日駕駛F-16戰機進行夜航訓練，起飛不久就失聯，軍方偵獲黑盒子信號，但連日在花蓮空軍基地東北方海域做金屬探測及訊號精確定位作業，搜救無重大進展，至今仍沒找到蔣正志。國軍已認定殉職，並追晉少將。

2021年F-5E墜海

台東志航基地傳出意外，2架F-5E戰鬥機在台東旭海漁港東方1.4浬雷達光點消失，疑似兩台發生擦撞，研判機上各1人都跳傘逃生，機上兩名人員上尉潘穎諄、中尉羅尚樺皆不幸殉職。

2021年阿帕契誤射飛彈發射架

陸軍航空特戰指揮部601旅一架825阿帕契直昇機，今（3）日於屏東恆春機場演習，機組人員疑似誤觸開關，竟拋射出地獄火飛彈的發射架，所幸無人傷亡。對此，航特部表示已尋獲發射架，人機均安。

2022年F-16V墜海

F-16V單座戰機（機號6650）11日下午5時許在嘉義東石外海墜海，駕駛陳奕上尉殉職，得年28歲。經內政部核准入祀南投縣忠烈祠，而南投縣政府將於3月29日青年節當天，舉辦111年忠烈祠入祀及春季抗戰陣亡將士、殉難官民暨公祭本縣在營因公殉職戰士典禮，讓陳奕的英魂永留千秋。

2022年幻象2000墜海

台東志航基地14日上午11時25分一架幻象2000單座戰機光點消失，飛行員黃重凱中校在台東外海跳傘逃生，目前已由黑鷹直升機救起，人員平安，但事故原因仍有待調查。而總統蔡英文已指示國防部，持續搜尋機體，並進一步釐清事故原因。

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