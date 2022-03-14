飛官黃重凱狀況穩定　雙親飽受驚嚇頻拭淚：他從小立志從軍飛行

記者林冠吟／綜合報導

台東志航基地14日傳出幻象2000戰機光點消失，該輛單座戰機於上午11時25分於雷達上光點消失，所幸中校飛官黃重凱緊急在台東外海跳傘逃生，並被黑鷹直升機及時救起，意識清楚人員平安，緊急送醫後僅有嗆咳現象，生命跡象相當穩定。而黃重凱位在嘉義的雙親，聽到消息後也急忙驅車趕往台東，儘管已得知兒子被平安救起，但黃母和黃父受訪時仍難掩激動，忍不住頻頻拭淚。

▲中校黃重凱雙親接獲消息後，緊急驅車趕往台東探視兒子。（圖／攝影中心翻攝）



台東志航基地14日為因應共機擾台，出動緊急任務準備上空攔截，不料中校黃重凱所駕駛的幻象2000戰機，卻在出勤後因不明原因、上午11時25分於雷達上光點消失，所幸黃緊急在台東外海10浬跳傘逃生，並在12時27分由黑鷹直升機成功吊掛，緊急送往馬偕醫院治療。黃重凱在送醫過程中皆意識清楚，身上並無明顯外傷，人員平安。不過稍早軍方否認為驅趕共機墜海，強調為進行例行訓練科目。

而黃重凱位在嘉義的雙親，在得知兒子不慎墜海被救起的消息後，情緒難掩激動，黃母雙手合十、頻頻拭淚，顯然仍心有餘悸，飽受驚嚇，黃父也難忍淚水，急忙收拾基本物品後，驅車載著老婆衝往台東探視兒子。黃母表示，已經有和兒子通過電話，但還是很緊張，而軍方曾表明要接送他們前往台東，但他們擔心軍方要處理的事務繁忙，婉拒軍方的好意，自行驅車前往台東。

▲▼黃父和黃母情緒仍難掩激動，頻頻拭淚。（圖／攝影中心翻攝）



黃母也向記者表示，黃重凱從小就喜歡飛行，立志從軍飛行，後續也順利報考軍校，捍衛台灣領空。不過上午卻傳出兒子不慎墜機事件，儘管平安獲救，但仍讓兩老備受驚嚇。

此外，台東馬偕醫院急診室醫生吳珮珊表示，黃重凱到院有疑似嗆咳情形，無外傷亦無疼痛情形，傷勢判定沒有會影響生命危急的部分，不過不排除肺部後續可能會有發炎反應，目前經過初步詳細精密檢查如電腦斷層與超音波等項目後，並沒有看到特別的問題，生命徵象非常穩定，精神狀況也相當不錯，能正常與人對話也能進食喝水，目前初步安排黃重凱住院再作後續密切觀察。

▲▼中校黃重凱被救起後送醫，所幸生命跡象穩定，身上並無明顯外傷。（圖／攝影中心翻攝）

