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國軍射信號彈示警克難？　何志偉否認：是告知對方我們的最底限

馬防部「萬平操演」資料畫面。（圖／翻攝自Facebook／國防部發言人）

▲馬防部「萬平操演」。（資料照／翻攝自Facebook／國防部發言人）

記者蘇晏男／台北報導

馬祖東引防區上月遭中共一架民用運十二航機侵入，國防部被轟螺絲鬆了。為強化海空突發狀況，軍方近期發給馬防部大批信號槍，由地面衛哨向迫近防區的低空不明機發射信號彈示警，卻被視為「克難式」宣示。對此，民進黨立委何志偉14日表示，這不是克難，而是在困難當中，告知對方一個最底限的訊息。

為強化外、離島地區「空中突發狀況處置作為」，傳軍方近期派發馬防部大批信號槍。陸軍司令部則向《聯合新聞網》證實，馬防部為強化海、空突發狀況處置，將信號槍下發至各一線哨所使用，經由防區指揮官同意方可射擊實施示警。

但報導也指，國造信號槍是用來標定地面或海面位置，通常用於搜救；以國造Ｍ八式信號槍為例，用的是美造八式四○公厘信號彈，單發裝填，有效射程僅約50公尺。有軍界人士說，以發射信號槍向不明機示警，做法罕見。

對於外界有聲音質疑國軍此舉是「克難式」宣示，何志偉14日於臉書回應，戰爭永遠沒有贏家，台灣的立場是不怯戰但也不好戰，因此，這不是克難。何說，透過發射信號槍嚇阻接近的空中目標，不是我們沒有武器可以攻擊，而是地面部隊不適合也不應該隨意開火釀成戰事。

何志偉還錄影進一步強調，台灣發射信號彈絕非克難，我們一貫立場是不挑釁，也不怯戰，隨時做好最好準備。發射信號彈某一程度是告訴對方，「我看到你了，你就在我面前」，我方只是要釋放一個信號，不要再來、不要再前進，大家各自有底線，而這個底線就維持現狀，「不要搞我」，這不是克難，而是在困難當中，告知對方最底限的訊息。

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