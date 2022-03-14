台中一中「師生互嗆」真相曝！報告放梗圖嘲諷　學長嘆：玩過頭了

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一中一名呂姓音樂教師在課堂上因報告而與學生激烈爭辯，要求學生刪除高二課程介紹南管北管的內容，雙方3分鐘的爭執影片曝光後，引起各界討論。對此，前桃園市議員王浩宇表示，女老師近年被戲稱「白雲」取笑，男學生在做報告時，故意放入白雲的梗圖，因此老師才會失控，讓他感嘆「同學，請適可而止。取笑人家長相還在媒體帶風向，你的良心不會痛嗎？」

王浩宇表示，該名女老師因長相關係，長期被學生捉弄取笑，曾被取名「風乾橘子皮」，近年則改為「白雲」；此次音樂課報告中，該名男同學故意用白雲的照片配上牽亡魂歌報告，讓老師失控後，再由另名同學側錄，讓他感嘆資優生不一定就是對的。」

王浩宇說，「優秀的學生也要有好的人格，特別是不應該去取笑老師的長相。最關心學權的我一直沒有發言，因為事實就是這樣，老師真的是辛苦了」，「同學，請適可而止。取笑人家長相還在媒體帶風向，你的良心不會痛嗎？」

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▲台中一中發生師生衝突。（圖／翻攝YouTube）



▲前桃園市議員王浩宇。（圖／ETtoday資料照片）



此外，王浩宇也PO出台中一中學長的留言。該名學長表示，他入學時女老師才剛來學校，「說真的，是學弟玩過頭啦」，「這次報告學弟裡面用梗圖白雲照片，放著牽亡歌，叫他刪掉已經很客氣了，還一直硬拗，60幾歲長相不優在男校裡被學生霸凌30多年的女老師。」

網友看完紛紛留言，「看到影片之後覺得學生老師都有問題」、「如果是這樣，學生人品須要再教育。這算霸凌吧」、「如果是這樣，羅生門已成，請確實調查老師平常的作為，如果都正常教學，也沒故意找學生碴，而學生故意惡搞，那學生確實不該」、「在還沒全觀的了解真相前，保持一顆中立的心是重要的。事情一定有對錯，但一定不是偏見的指責某一方。希望雙方都能成長，能看到自己盲點的人才是人才，更是社會上珍貴的存在」、「震驚，如果是這樣我有嚴重受騙的感覺，老師失控是錯誤的，但被這樣羞辱也太令人失望了，希望雙方彼此安好」。

女老師因為長相的關係， 長期被男校同學捉弄取笑。 這幾年，被取了的很多難聽的名字，例如 #風乾橘子皮。後來發福之後￼，被這幾年的學生戲稱為... 由王浩宇發佈於 2022年3月13日 星期日

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