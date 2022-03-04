台電降載減排拉抬空品　環保署：明起逐漸改善

▲今天中南部空品達到紅色警示等級，圖為彰化天空霧茫茫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者許敏溶／台北報導

受境外污染物移入，加上位於背風面，今天（4日）中南部空品達到紅色警示等級，環保署今天表示，已提前協調台電中火、興達等電廠進行降載減排，從3月1日起到今天進行電廠降載減排，降載電量達2.6億度，預計要到明天（5日）稍晚才會逐漸改善。

環保署指出，台灣從前天（2日）起受東北季風挾帶一波的境外污染移入，影響區域先從北部及宜蘭開始，今天已大幅影響中南部地區，加上今天大環境風場轉為偏東風，天氣穩定，西半部擴散條件不佳，導致境外與本地產生污染物難以消散。

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▲今天中南部空品達到紅色警示等級，圖為彰化天空霧茫茫。（圖／記者唐詠絮翻攝）

根據環保署12時空氣品質監測資料，曾有15個測站出現對所有族群不健康的「紅色」等級，超過30個測站呈現對敏感族群不健康的「橘色」等級，但到了15時，已經沒有「紅色」等級測站，剩下30多個測站為「橘色」等級。

環保署指出，從外島的馬祖，以及台灣北端的富貴角與萬里等測站監測數據來看，PM 2.5 濃度從前天（2日）下午2點就開始逐漸上升，最高值曾達到81微克/立方公尺，屬紅害等級，污染物隨後經由微弱東北風逐漸往南吹至中南部地區，再碰到西部天氣穩定、日夜溫差大，晨間產生濃霧及逆溫現象，導致擴散條件變差，中南部地區污染累積，空氣品質達紅色警示等級，預計明天到後天（6日）中南部仍是橘色提醒等級，而且局部地區短時間可能達紅色警示等級，其他地區則可望逐漸好轉。

此外，環保署表示，台電公司提前從3月1日起到今天，都進行電廠降載減排，統計共降載電量達2.6億度，分別由台中，麥寮、興達及協和等電廠進行降載，各燃煤電廠降載電量達每日發電量的10至40%，換算硫氧化物減量91.5公噸，氮氧化物減量78.2公噸，懸浮微粒減量2.7公噸，等於以燃煤電廠提供新北市（160萬戶）半個月所需電量造成的空污排放量。