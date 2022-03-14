「愛荔枝親子樂園」男童走失3小時　被尋獲時上身赤裸原因曝

▲5歲男童在寶藏寺被尋獲。（圖／彰化警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

一名5歲男童13日傍晚5時在彰化縣芬園鄉的「愛荔枝親子樂園」走失，3個多小時後在附近的「寶藏寺」被發現，所幸人平安無事，但裸上身、上衣已脫掉，原因跟著曝光，經過耐心引導，得知男童在玩水過程中潑濕外衣、將外衣脫下，所幸昨晚氣溫未下降，否則後果不堪設想，家屬也再三向警、消人員感謝幫忙。

昨(13)日有網友在臉書貼出男童照片提到，孩子5歲半、身高大約110公分，下午5點10分許，當時爸爸「1打2」一人帶兩名小孩，直到晚間6時才告知媽媽小孩不見，媽媽很著急，爸爸媽媽都找小孩，遍尋不著後，著急地向彰化警分局安山派出所報案，再由芬園、縣庄所協助尋人，並利用臉書社團po小孩圖，分享尋人資訊。芬園鄉親在獲悉此事後，發動數十人全鄉大搜索。

直到晚間8點22分，有民眾在園區下方的寶藏寺發現男童就坐在廟埕涼亭裡，所幸男童並無大礙，真的「神明有保佑」，趕緊通報警方與家屬到場，但小男孩赤裸上半身、光著腳丫子，經眾人耐心引導，才知道是在玩水過程中將衣服潑溼了，才會將上衣脫掉，這才讓大家鬆了一口氣，家屬更是激動得感謝大家協助，將愛子尋回。