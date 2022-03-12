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教召大不同！彰化有3天夜戰拔營　防蚊液已備好...阿兵哥超期待

記者唐詠絮／彰化報導

史上最硬14天教召，今(12)日中部第一梯，來自彰化及附近各縣市共有422名，全部集結到彰化二林高中公設草地報到，軍方發言人也說，這次與桃園陸軍第六軍團步兵第206旅最大的不同，是有露營規劃，結合營戰部訓練任務實施3天，並在現地實施露營及夜戰拔營，這也使得教召的小兵們超期待，還帶了防蚊液應戰。

▲彰化教召。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化教召正式開始，部隊長官教導槍枝使用。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲彰化教召。（圖／記者唐詠絮攝）

▲同梯阿兵哥一起教召。

今天的報到時間從早上8點到中午12點，整條二溪路聚集不少軍方人員在現場指揮，引發不少好奇的民眾詢問，彰化芳苑警分局長及轄區警員，一大早就到達報到處關心，也在現場協助交管。

▲彰化教召。（圖／記者唐詠絮攝）

▲搶頭香報到的蔡姓阿兵哥。

由於報到處地處偏鄉，教召阿兵哥都是由家人開車陪同到場，有的拉大行李箱、有的揹背包，依照動線在大操場辦理報到手續軍方也針對阿兵哥的專長及體能做規劃，並一一帶示範操作「地對地破擊砲」及「步槍」等戰備機具等，中午報到完畢後再坐上戰車依序帶開。

▲彰化教召。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化教召報到。

其中被問到教召好，還是恢復一年徵兵制，阿兵哥大都頃向「教召」，有公假還有薪水可以領，當然ok，但也有部分家長認為，教召時間長，若一年來個一次，不僅浪費時間，又沒有實際效益，應該採用募兵制，來加強軍備。也有阿兵哥指出，俄烏爆發戰爭後，台灣也應該整備，這次的教召來得正是時候，大家應該一起為台灣加油。

▲彰化教召。（圖／記者唐詠絮攝）

▲教召副營長。

軍方發言人聯訪時指出，每天都有照表操課，還會有夜戰拔營的任務，今天會有報到及開訓，下午會實施法治教育及勤部訓練，第2、3天為複訊及鑑測、第4－6天為戰術行軍及建置武器課程、第7天為連以下戰鬥訓練、第8-10天營戰部訓練，最後戰鬥教練及災害防救，磨練幹部執行戰備任務能力及士兵戰鬥技能等，最後一天為解召典禮。

▲彰化教召。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化教召。

這長達14天的教召訓練，軍方強調，因應敵情威脅與作戰需求，第十軍團將持續精進教召訓練，秉「處處皆戰場，時時都訓練」指導，強化後備戰力基礎，以打造最堅實的國防，保衛國家安全，守護美好家園。

▲彰化教召。（圖／記者唐詠絮攝）

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