快訊／澎湖花火節知名地標爆命案　男子獲救送醫不治身亡

記者／陳洋報導

今年是澎湖國際海上花火節20週年並將於4月25日開幕，今日卻傳出施放主景點西瀛虹橋發生命案，警消接獲民眾報案後，出動人車前往搶救，發現一名男子已無呼吸心跳，緊急送醫仍宣告不治。

澎湖縣政府消防局於3月14日6時2分受理民眾報案指稱：馬公市觀音亭西瀛虹橋有人輕生。消防局獲報後，立即派遣馬公分隊消防車、器材車與救護車輛共4車9人前往搶救，由小隊長黃天祥現場指揮。勤務人員到達現場後，立即部署救助器材垂降，將該名男子其救起。

經勤務人員評估該民眾生命徵象已無呼吸心跳，乃以CPR+AED(不建議電擊)、BVM(正壓輔助呼吸)、頸圈固定及長背板固定等初步急救處置後，送往衛生福利部澎湖醫院搶救。



▲橋上留下拖鞋，警方列入證物查證。（圖／馬公警分局提供）

▲警消據報橋上有意外，趕往現場搶救。（圖／馬公警分局提供）

警方指出，經回報現場發現有一男子(約20多歲）於虹橋上輕生、現場虹橋上遺留拖鞋1雙，本分局偵查隊及鑑識小組同步前往採證，目前已聯繫上輕生者家屬到醫院確認，詳細原因尚待調查釐清。

西瀛虹橋2004年完成，是澎湖地區第一座鋼拱橋。長200公尺、橋面淨寬4.6公尺、最高處橋底距海平面約15公尺，撘配紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等七彩霓紅燈的照明設備，是澎湖知名地標及海上花火節主要施放地點。

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